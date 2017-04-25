 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.635
  • Altın 146,113
  • Dolar 3,5853
  • Euro 3,9192
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

Zeytinyağının mucizevi faydaları!

»
Zeytinyağının mucizevi faydaları!
“Doğada tek bir mucizevi yiyecek var o da zeytinyağıdır” diyen Prof. Dr. Timur Timurkaynak; “Günde iki kaşık zeytinyağı içmek kalbi uzun yıllar koruyan mucizevi bir etki gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Barışın, bereketin ve aynı zamanda sağlıklı yaşamın simgesi zeytin, 4 bin yıldır sofralarımızı süslüyor. Yeryüzünün bu en eski ve en sağlıklı gıdası olan zeytinden üretilen zeytinyağı ise yüzyıllardır insanoğlunun şifa kaynağı oluyor.

Kalp Sağlığı Haftası'nda zeytinyağının kalp sağlığına katkılarına ilişkin açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Timur Timurkaynak, “Doğada tek bir mucizevi yiyecek var o da zeytinyağıdır diyor.

Zeytinyağının, tekli doymamış yağ zincirine sahip olduğu için kalp hastalığına karşı taşınan riski azalttığını vurgulayan Timurkaynak, şu bilgileri veriyor:

BİLİM DÜNYASININ GÖZDESİ

shutterstock_113060545-custom-1.jpg

“Zeytinyağı, iyi kolesterolü (HDL) yükseltip kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı antioksidanlar içeriyor.

Bilim dünyasının en saygın dergilerinde yayınlanan bilimsel makalelerde, kalp sağlığını koruyucu etkisi olduğu gösterilen tek bir besin var; o da ekstra sızma zeytinyağı.

Günlük tüketimde kalorisi yüksek olduğu için dikkat etmek gerekiyorsa da günde 2 kaşık zeytinyağı içmek kalbinizi uzun yıllar koruyan mucizevi bir etki gösteriyor.

Sabah kahvaltılarda ekmek banabilir, her türlü yemeğinizi zeytinyağıyla pişirebilir ve salatalarda kullanabilirsiniz.

SAĞLIKLI ÖMÜR İÇİN ZEYTİNYAĞI

shutterstock_120331474-custom-1.jpg

Akdeniz mutfağının yıllardır kalp sağlığını koruyucu özelliğinin kabul edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Timur Timurkaynak; şöyle devam ediyor:

 “Son yapılan çalışmalarda, Akdeniz mutfağının kalp sağlığı için koruyucu olan özelliğinin; sızma zeytinyağı, ceviz, fındık ve badem tüketimine bağlı olarak ortaya çıktığı bulunmuştur.

Bu nedenle, uzun yıllar sağlıklı ve zinde kalmak ve kalp hastalığından korunmak için sadece ve sadece zeytinyağı tüketmek yeterlidir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sivrisinekten bulaşıyor, dünyanın yarısını tehdit ediyor24 Nisan 2017 Pazartesi 15:20
  • Yeni geliştirilen tanı kiti ile kanser hastalarının yaşam kalitesi artacak!24 Nisan 2017 Pazartesi 15:00
  • Bu nakışı işleyen Parkinson hastası24 Nisan 2017 Pazartesi 13:31
  • Bahar alerjisine karşı bağışıklığı güçlendiren 9 beslenme önerisi24 Nisan 2017 Pazartesi 13:24
  • Sigara bırakma kararı alanlar için faydalı bilgiler...24 Nisan 2017 Pazartesi 13:06
  • Kişisel hijyen ürünlerinizi başkaları kullanmasın!24 Nisan 2017 Pazartesi 12:25
  • Gazlı diyet içecekler her gün tüketilirse ne olur?24 Nisan 2017 Pazartesi 12:05
  • Mutluluğun sırrı yürüyüş yapmakta24 Nisan 2017 Pazartesi 11:31
  • Kadınlar her gün çilek yemeli24 Nisan 2017 Pazartesi 11:30
  • Bu kurbağa grip virüsünü öldürebiliyor!24 Nisan 2017 Pazartesi 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti