Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, toplumun ve hayatın değişmesiyle, sınırların kalkmasıyla bağımlılık türlerinin de çok değiştiğini belirterek, "Birçok bağımlılık türü oluşmaya başladı. Zihinlerimizi yok eden bağımlılıkla uğraşıyoruz." dedi.

Yeşilay Genel Merkezinde, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın 1920'de kurulduğunda dünyada "bağımlılık" kavramının pek bilinmediğini söyledi.

Savaş yıllarında Türk aydınlarının bir araya gelerek bu tür bir hareketi başlatmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, Yeşilay'ın bu manada 1920'deki heyecanla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Yeşilayın temelde bağımlılıklarla mücadele eden bir kuruluş olduğunu aktaran Öztürk, "Bağımlılık denince aslında, toplumun ve hayatın değişmesiyle, sınırların kalkmasıyla bağımlılık türleri de çok değişti. Birçok bağımlılık türü oluşmaya başladı. Zihinlerimizi yok eden bağımlılıkla uğraşıyoruz. Bunun içinde fiziksel maddeler ve modern hayatın bize getirdiği iletişim araçları var. Engellerin kalkmasıyla bilinçsiz kullanımda bu iletişim araçları ciddi zararlar oluşturuyor." diye konuştu.

"Birçok ülke uyuşturucu sorununu çözememekle karşı karşıya"

Öztürk, dünyanın terör ve insanların uyuşturulmasıyla mücadele ettiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Bu uyuşturulmada uyuşturucu madde de var, teknoloji de var. Geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklar ve gençler için büyük bir risk var. Bugün birçok ülke, uyuşturucu maddelerle ilgili sorunu çözememekle karşı karşıya. Yoğun artışın önüne geçemiyorlar. Genç nesil, zihinsel olarak üretken olması gereken nesil, hem bedensel hem de ruhsal anlamda çöküyor. Aslında bağımlılıklar dünyanın gündemi. Biz Yeşilay olarak, var olan birikimlerimizi dünyayla da paylaşmak, dünyanın birikimlerini kendimize katmak için Yeşilay'ı dünyaya açtık. 34 ülkede Yeşilay bayrağı dalgalanıyor. Biz buralarda öncüyüz ama her ülke kendi içerisinde kendi vatandaşlarıyla bunları aştı. Yine bunları bir bayrak altında Uluslararası Yeşilaylar Federasyonu adı altında İstanbul'da, genel merkezi ve genel sekreterliği bizim olan bir çatı altında topladık."

"10 milyonun üzerinde çocuğa ulaştık"

Yeşilay'ın bilinçlendirme çalışmalarında çocuk, genç ve aileleri hedeflediğini anlatan Öztürk, bu amaçla okullarda önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Öztürk, ana sınıfından lise son sınıfa kadar her çocuğa kendi düzeyinde eğitim çalışmaları gerçekleştirdikleri bilgisini vererek, "10 milyonun üzerinde çocuğa ulaştık. Bağımlılıklarla ilgili bu farkındalık çalışmasına devam edeceğiz. Bu çok önemli bir çalışma. Çocuklar zararlı alışkanlıklara karşı aslında daha dirençli ve bilinçliler. Yeter ki biz onları bozmayalım." değerlendirmesini yaptı.