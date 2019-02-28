ZİL TAKIP OYNAMADIĞINIZ KALDI!!!!

30 yıldır Kıbrıs’ta siyaseti yakından izlerim.

Siyasetin de siyasetçilerin de iyi yanını da kötü yanını da en detayına kadar gördüm ama hiç bu kadar ayaklar altına alındığına, bu kadar yozlaştığına şahit olmamıştım.

Siyasiler bir birlerini eleştirip hatta tansiyonun yükseldiği anlar da olurdu ancak en azından bir düzey vardı.

Her ne kadar Kıbrıs’ın samimi havasında geçen konuşmalar ve tartışmalar olsa da saygı sınırı aşılmazdı.

Mecliste öpücük gönderilmezdi ya da meclis “sirke” benzetilip, “hasba çıkarın” denmezdi.

Hadi diyelim bunlar Kıbrıs halkının samimiyetinden ve doğallığından kaynaklanıyor ve saygısızlık olarak yapılmıyor.

Peki ya UBP nin bu sene başladığı muhalefet yapma tiyatrosuna ne demeli.

Bu güne kadar muhalefete düştüğünde muhalefet yapmadan, hükümetin yanlışları ile elini kolunu sallayarak tekrar hükümete gelen UBP, bu yıl muhalefet yapmaya başladı.

Keşke başlamasaydı.

Resmen halkla ve halkın acıları ile dalga geçer nitelikte.

Dün bir can gitmiş, gencecik bir insan yılların ihmalinin kurbanı olmuş, eski Çalışma Bakanı Sn. Saner ağzı kulaklarında poz vererek Sn. Çeler’i eleştiriyor.

Gerek ihmalden dolayı hayatını kaybedenler konusunda gerekse Sosyal sigortalar konusunda eleştiri yapıp “Çeler tarihe geçti” diyebiliyor.

Elbette ki Sn. Çeler’in avukatı değilim ve bu konularda eleştirilerimi de yaptım.

Halkın eleştirme hakkı var çünkü hükümetten beklentileri var.

Hükümetten en büyük beklenti de yıllardır UBP’nin yarattığı sistemsizliği düzeltmeleridir.

O yüzden de eleştiriyor.

Yıkmak için değil, daha ileriye gitmek için eleştiriyor.

Peki ya siz Sn. Saner?

Sizin eleştirme hakkınız var mı?

Son iki yılda 8 kişi ihmalin kurbanı oldu diyerek temelini attığınız kayırmacılığın, hukuksuzluğun ve torpil mekanizmasının sonuçları değil mi bu?

İşyerlerinde yaratılan sorumsuzluğun ve alınmayan önlemlerin sonucunda da

11 yılda 63 kişi sizin tabirinizle “iş kazasından” ölmüş.

1861 kişi de yaralanmış.

Bunların içerisinde sakat kalıp iş göremez duruma gelen de var.

11 yıldır Sn Çeler mi bakandı?

Bu süre sizin bakanlık döneminizi de kapsamıyor mu?

Zaten 2 yıl öncesine kadar yıllarca hükümet oldunuz, sizin hatalarınız CTP’yi hükümet yaptı, sonra CTP’nin hataları tekrar sizi başa getirdi.

DP ise hemen hemen her hükümette vardı zaten.

Demek ki Sn. Çeler’den önce başlamış bir düzenek bu?

Sn. Çeler’in eleştirildiği nokta bu sistemi kurduğundan dolayı değil, yarattığınız bu sistemi neden düzeltemedi diyedir.

Sn. Çeler’i eleştiriyor olmamız sizi aklamaz.

O yüzden dün insanların acısı üzerinden sırıtarak yaptığınız siyaset en hafif deyim ile siyasi nezaketsizliktir.

Tıpkı Ciglos’ta kendi temelini attığınız yolda , ölümüne sebep olduğunuz 4 gencin ölümünün ardından pişkince yaptığınız eylem gibi, dün de bu olaylarda insanların canını kaybettiğine bakmaksızın, ailelerin acılarını hiçe sayarak, sırf bu hataların sizi iktidara taşıyacağı ihtimali ile zil takıp oynamadığınız kaldı.

Muhalefet yapma şekliniz sadece geçmişteki hataların sonuçlarını hükümete yükleyerek iktidara geleceğiniz açıklaması yapmanız.

Oysa yapılması gereken, erdemli bir davranış gösterip, bu ölümlerdeki hatalarınızı kabul edip, muhalefeti ile iktidarı ile çözüm aramaktı.

Canlar giderken, evlere ateş düşerken, analar babalar acı çekerken, ellerinizi ovuşturup, yüzünüzdeki sevinç ifadesini bile gizleme gereği duymadan, “hükümet oluyoruz” naraları atmak olmamalıydı.

Hadi ölenlere ve acılı ailelere saygınız yok, hadi siyasette görgüyü unuttunuz, peki siz bu halkı aptal mı sanıyorsunuz?

Kimin ne zaman hükümet olduğunu, kimin ne yapıp ne yapmadığını bilmiyor mu bu halk ki, gözlerinin içine baka baka ,alay edercesine kendi sebep olduğunuz olayları kınayarak aklanmaya çalışıyorsunuz.

Bu halk KTHY satarken başkanınızın elinde tuttuğu kendisinden büyük çeki hatırlamayacak kadar aptal mı sizce.

Yoksa sizin elinize oyuncak uçak alıp, hava yolu kurulacağının müjdesini verdiğinizi hatırlamayacak kadar aptal mı?

Hayır efendim bu halk sandığınız gibi aptal değil.

Yaptıklarınızı yüzünüze söylüyor ama anlamamakta diretiyorsunuz.

Bakın yakında çiftçi ve hayvancıların eylemi var.

Geçmişte sebep olduğunuz ekonomik kriz yüzünden yaptıkları eylemleri unutmadık.

O yüzden lütfen, yine insanların sıkıntılarına gülerek, çappana yaparak hükümeti eleştirip, sütten çıkmış ak kaşıkmışsınız gibi “hükümete geliyoruz” nidaları atmayınız.

Muhalefet yapmanın bile bir adabı var.

Hükümet olmayı başaramadınız bari muhalefeti adabıyla yapın.

Bu halka yazık !!!

İnsanların haklarına da acılarına da saygı duyun lütfen.