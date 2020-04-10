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Zillere bir madde sürüp corona virüsü paniği yaşattı; altından ‘büyü’ çıktı

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Zillere bir madde sürüp corona virüsü paniği yaşattı; altından ‘büyü’ çıktı
Zillere bir madde sürüp corona virüsü paniği yaşattı; altından ‘büyü’ çıktı

Kayseri’de, 12 katlı apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına bir madde süren ve corona virüsü paniğine neden olan K.M. (37), gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. K.M.’nin, apartmanda oturan eşinin sevgilisini kocasından uzaklaştırmak için ‘büyü yaptığı’, sürdüğü maddenin domuz yağı olduğu ortaya çıktı.

Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi’ndeki apartmanın sorumlusu Baki Türkoğlu, önceki gün bina girişindeki halı ile zil tuşları, asansör tuşları ve içerideki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürüldüğünü fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp apartmandan ayrıldığını gördü. Polis ekipleri, maddeden numune aldı. 52 ailenin yaşadığı apartman corona virüsü tehdidine karşı dezenfekte edildi.

Kameraya yansıyan kadının K.M. olduğu belirlendi. K.M. dün akşam evinde gözaltına alındı ve bugün ‘mala zarar vermek’ suçundan adliyeye sevk edildi.

 

 

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