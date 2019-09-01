‘Zilli’ ve ‘Delikanlı’ diye cinsiyetçi bira çıkaran Efes için boykot çağrısı

Efes, 'Zilli Sally' ve 'Delikanlı Henry' adıyla iki bir çıkarınca, sosyal medyada cinsiyetçilik suçlamasıyla boykot kampanyası başlatıldı. Efes kendini savunarak, “hicivle isimlendirildi” açıklamasını yaptı

Efes Pilsen’in Danimarkalı şirket Mikkeller ile birlikte hazırladığı biralara verdiği ‘Zilli’ ve ‘Delikanlı’ isimleri sosyal medyada tepkilere neden oldu, kullanıcılar cinsiyetçi bira isimlerinin kaldırılmasını isteyerek Efes için boykot çağrısı yaptı. Zilli Sally ve Deli Kanlı Henry isimlerini eleştiren sosyal medya kullanıcılarının “Efes Boykot” etiketi Twitter’da Türkiye gündeminin ikinci sırasına yerleşti.

İnternet kullanıcıları Türkiye gündemindeki kadın cinayetlerinin temelinde günlük hayatın içine yerleşmiş cinsiyetçi yaklaşımların uzun vadeli bir sonucu olduğu değerlendirmesi yaparak, markayı bu konuda hassas olmamakla eleştirdi.

Efes; Delikanlı Henry adında 4.8, Zilli Sally adında 3.9 alkol oranına sahip bira üretti. İsim seçimleri fiyasko. Ürün derhal toplatılır benden söylemesi #efesboykot pic.twitter.com/yV5qqhwKZ7 — Ata Benli (@atabenli) 30 August 2019

Zilli kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde karşılığı “Edepsiz, eli maşalı, şirret (kadın)” olarak yer alıyor. Zilli Sally’nin alkol oranı düşükken (yüzde 3,9) Deli Kanlı Henry’nin alkol oranı daha yüksek (yüzde 4,6).

BBC Türkçe’nin haberine görei boykot kampanyasının ardından, çalıştığı halkla ilişkiler ajansı üzerinden bir açıklama yayımlayan Efes “Sally ve Henry; Mikkeller markasının yarattığı ve dünyadaki 43 ülkede farklı bira türlerini üretirken kullandığı markaya özgün iki karakterdir” dedi ve ekledi:

Türkiye’de de, Mikkeller markasının yaratıcısı Mikkel bu özgün karakterleri hiciv kullanarak isimlendirmiştir. Anadolu Efes olarak dünyada ve özellikle ülkemizde son dönemde kadınlara karşı yapılan şiddeti, cinsiyet ayrımcılığını kınıyoruz.

Daha önce bira üreticisi Tuborg’un ürünlerini “Adam gibi bira” sloganıyla piyasaya sunması sosyal medyada benzer tepkiler çekmiş, cinsiyetçilikle eleştirilmişti.

Güney Afrika’da cinsiyetçi bira isimleri koyan şirket özür diledi

Geçen yıl Güney Afrika’da biralarına “Ateşli Esmer, “Kolay Sarışın ve “Olgun Kızılsaçlı” gibi isimler veren Vale Bru şirketi, sosyal medyada protesto edilmişti. Şirket “Kolay Sarışın” adı verilen biranın sloganında İngilizce’de kadınlar için kullanılan zamirle “Tüm arkadaşlarınız onu çoktan elde etti” ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine “Düşüncesiz davrandık, yanlış yaptık. Hepinizden özür diliyoruz” demiş ve etiketleri değiştireceğini açıklamıştı.

Londra’da cinsiyetçi isimli biraların festivale katılımı yasaklandı

Londra’da bu ay düzenlenen Great British Beer Festival’ın (Büyük Britanya Bira Festivali) de cinsiyetçi isimleri olan biraların festivale katılmasını yasaklamıştı. Binden fazla biranın katıldığı festivale “Sarhoş Sarışın”, “Gevşek Alice”, “Bacak Aralayan” ve “Orta Malı” gibi biraların katılmasına izin verilmemişti.