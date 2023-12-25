  • BIST 7340.77
  • Altın 1927.246
  • Dolar 29.2144
  • Euro 32.0326
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Zimbabve’de en az 100 fil susuzluktan öldü

» »
Zimbabve’de kuraklık nedeniyle Hwange Ulusal Parkı’nda en az 100 fil susuzluktan öldü.
Zimbabve’de en az 100 fil susuzluktan öldü

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu’nun (IFAW) yayımladığı raporda, El Nino ve iklim değişikliğinin etkisiyle yükselen sıcaklıkların, Hwange Ulusal Parkı’ndaki su kaynaklarının kurumasına yol açtığı belirtildi.

AA’nın rapordan aktardığına göre kuraklık nedeniyle parkta bulunan en az 100 filin öldüğü kaydedildi.

Hwange Ulusal Parkı’ndan yapılan açıklamada da yaklaşık 45 bin file ev sahipliği yapan parktan herhangi bir büyük nehir geçmediği için hayvanların su ihtiyaçlarının büyük oranda sondaj kuyularından karşılandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, parktaki güneş enerjisiyle çalışan 100’den fazla sondaj kuyusunun hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı, bu durumun özellikle, büyük miktarlarda su tüketen fil türü için ölümcül olduğu ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ercan Havalimanı'nda Sahte Kimlik Girişimi25 Aralık 2023 Pazartesi 11:48
  • İzinsiz Girdiği Tarlaya Buğday Ekip Yasal İşlemle Karşı Karşıya25 Aralık 2023 Pazartesi 11:39
  • Vatandaşın isyanına Arıklı'dan şaşırtan yanıt25 Aralık 2023 Pazartesi 10:39
  • Harmancı'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sinyal... "İlerici bir grup ile kampanyaya girerim"25 Aralık 2023 Pazartesi 10:25
  • CERN’de bir Kıbrıslı Türk… Bilin, CERN’e uzanan yolculuğunu anlattı25 Aralık 2023 Pazartesi 10:08
  • KTOEÖS bugün öğleden sonra 4 okulda eylemde olacak25 Aralık 2023 Pazartesi 09:34
  • Döviz 2023'ün son haftasına nasıl başladı?25 Aralık 2023 Pazartesi 09:33
  • Hafta boyunca yağmur beklenmiyor25 Aralık 2023 Pazartesi 08:03
  • KTOEÖS pazartesi ve salı öğleden sonra ders yapmama eylemi yapacak24 Aralık 2023 Pazar 16:50
  • Çeler: Esas olan suç işlenmeden güvenliği sağlamaktır24 Aralık 2023 Pazar 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti