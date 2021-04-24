Zimbabwe'de askeri helikopter düştü: 4 ölü

Zimbabve'nin başkenti Harare'de eğitim için kullanılan askeri helikopterin bir evin üzerine düşmesi sonucu, biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Eğitim için kullanılan askeri helikopterle bağlantı, başkent Harare'den kalkmasından kısa süre sonra kesildi.
Helikopterin Harare'ye bağlı Arcturus'da bir evin üzerine düşmesi sonucu helikopterin içinde bulunan mürettebat, 2 teknisyen ve bir çocuk yaşamını yitirdi.
Zimbabve Hava Kuvvetleri, helikopterlerinin ve savaş uçaklarının eski olduğundan şikayet ediyor ancak batı ülkelerinin yaptırımları nedeniyle yenilerini alamıyor.
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