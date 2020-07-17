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Zinedine Zidane: Karantina döneminden sonra futbola geri dönüp kupayı kazanmak inanılmaz

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Zinedine Zidane: Karantina döneminden sonra futbola geri dönüp kupayı kazanmak inanılmaz
Zinedine Zidane: Karantina döneminden sonra futbola geri dönüp kupayı kazanmak inanılmaz

La Liga'da 34. şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'in teknik direktörü Zidane, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak her zaman ayrı ve özel ama La Liga şampiyonu olmak mükemmel bir şey" dedi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, kupayı kaldırdı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tadilattan dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde maçlarını, antrenman tesisleri içindeki Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynayan Real Madrid, Villarreal'i 2-1 yenerek ilan ettiği şampiyonluğunu boş tribünlerin önünde kutladı.

Tarihinde ilk defa A takım maçlarını oynadığı Alfredo Di Stefano Stadı'nda şampiyonluğunu kutlayan Real Madrid'de "şampiyonlar 34" yazılı tişört giyen futbolcular, hazırlanan standın önünde kupayı kaldırarak birbirlerini tebrik etti.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedina Zidane, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak her zaman ayrı ve özel ama La Liga şampiyonu olmak mükemmel bir şey. Çünkü İspanyol ligi çok zorlu, büyük bir mücadele gerektiriyor. Lig daha zorlu.

Kazanılan şampiyonluk nedeniyle futbolcularını kutlayan Zidane, büyük bir heyecan ve gurur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Profesyonel kariyerim açısından benim için bugün en iyi günlerden biri. Karantina döneminden sonra futbola geri dönüp kupayı kazanmak inanılmaz.

Real Madrid'le ikinci kez La Liga şampiyonluğuna ulaşan Zidane, daha önce 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Süper Kupa, 2 UEFA Süper Kupa ve 2 kez de FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonsı zaferi elde etmişti.

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