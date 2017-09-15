Zinon Rusya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Alexey Meshkov ile görüştü

Habere göre görüşmede, Kıbrıs sorunundaki mevcut durum, AB-Rusya ilişkileri ile Suriye, Ukrayna, Kore yarımadası gibi uluslararası meseleler konusunda da görüş alış verişinde bulunuldu.

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon’un, Rusya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Alexey Meshkov ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs sorunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Moskova ziyareti konusunu ele aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Zinon’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu yıl içerisinde gerçekleştireceği ve bir dizi önemli ikili anlaşmanın imzalanması beklenilen Moskova ziyaretinin iyi şekilde hazırlanması amacıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Alexey Y.Meshkov ile bir araya geldiğini yazdı.

Görüşmenin, mükemmel bir ortamda geçtiğini yazan gazete, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ve her iki tarafın bu ilişkilerin derinleştirilmesindeki siyasi iradesinin yeniden teyit edildiğini belirtti.

Habere göre görüşmede, Kıbrıs sorunundaki mevcut durum, AB-Rusya ilişkileri ile Suriye, Ukrayna, Kore yarımadası gibi uluslararası meseleler konusunda da görüş alış verişinde bulunuldu.

Haravgi gazetesine göre görüşme Moskova’da gerçekleşti.