Zinon Washington’da Kıbrıs sorununu görüştü

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon’un Washington’da ABD’li yetkililerle temaslarda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi Zinon’un, ABD Dışişleri Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı John Heffern ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Thomas Shannon ile Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde “hareketleri” ve ikili ilişkilerle ilgili konuları görüştüğünü yazdı.

Zinon’un ABD Kongresi’nden bazı yetkililerle de bir araya geldiğini ve Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgiler verdiğini aktaran gazete, Zinon’un bugün de ABD Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi üst düzey yetkilileriyle görüşerek asimetrik tehditler ve terörle mücadele konularını ele alacaklarını kaydetti.