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Zinon Washington’da temaslarda bulunacak

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Zinon Washington’da temaslarda bulunacak
Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon’un ABD’li yetkililerle görüşmek üzere Washington’a gittiği bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, Zinon’un gündeminde Kıbrıs sorunu, terörle mücadele, bölgesel meseleler ve Avrupa’yla ilgili konular bulunuyor.

Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Savunma Bakanlığı yetkilileri ve diğer kişilerle bir araya gelecek olan Zinon’un, ayrıca Ulusal Güvenli Konseyi, Brookings Enstitüsü ve Washington Enstitüsü’nü de ziyaret edeceğini yazdı.

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