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Zinona'a Yeni Görev

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Zinona'a Yeni Görev
Zinona'a Yeni Görev

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü ve eski büyükelçi Aleksandros Zinon, Güney Kıbrıs’ın “Üçlü İşbirlikleri Mekanizmaları” Genel Sekreteri olarak atandı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü ve eski büyükelçi Aleksandros Zinon’un, bölge ülkeleriyle mevcut işbirlikleri çerçevesinde “Üçlü İşbirlikleri Mekanizmaları Genel Sekreteri” olarak atandığını yazdı.

Gazete, Zinon’un bu görenin maaş almadan gerçekleştireceğini, görev süresinin ise hükümetin görev süresi dolana kadar devam edeceğini aktardı.

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