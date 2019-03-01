Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredisi faizlerini düşürdü

Ziraat Bankası 4 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını indirdiğini açıkladı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada konut kredisi faiz oranlarının 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1.28’e, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranının aylık yüzde 1.53’e indirildiği belirtildi.

Banka faiz indiriminin "son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla" yapıldığını bildirdi.

Ziraat Bankası'nın internet sitesinde belirtilen oranlara göre şu an 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faizi aylık yüzde 1.69, tüketici kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranı aylık yüzde 1.79.