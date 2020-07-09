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Ziraat Mühendisleri Odası başkanlığına yeniden Uluçam seçildi

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Ziraat Mühendisleri Odası başkanlığına yeniden Uluçam seçildi
Ziraat Mühendisleri Odası başkanlığına yeniden Uluçam seçildi

Ziraat Mühendisleri Odası başkanlığına yeniden Erkut Uluçam seçildi.

Ziraat Mühendisleri Odası, 46. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu KTMMOB Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, genel kurulda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre birer konuşma yaparak, odada görev alacak olan ziraat mühendislerine başarı diledi.

Başkan, yönetim ve denetleme kurulu üye seçiminin yapıldığı genel kurulda, başkanlığa tek aday olan Erkut Uluçam oy birliğiyle yeniden oda başkanlığına seçildi. Yönetim kurulunda ise Sema Şişman Hocanın, Bora Karadağlı, Arkın Engüney, Berna Kamçı Altun, Hüseyin Varoğlu ve Salahi Nersin yer aldı. Seçim sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında ise Sema Şişman Hocanın Yazmanlığa, Bora Karadağlı ise Saymanlığa getirildi.

Denetleme Kurulu’na ise Hüseyin Cahit Güden ve Ramadan Binatlılı seçildi.

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