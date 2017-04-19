Ziraat Mühendisleri Odası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi

Ziraat Mühendisleri Odası, Balıkesir köyünde, yonca (dirifil) ve silajlık mısır yetiştirilmesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ziraat Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, toplantıda, kaliteli kaba yem kaynağı yonca ve silajlık mısırın hayvan yetiştiriciliğinde verimlilik açısından çok önemli olduğu, ancak yem bitkileri ekimi ve silaj yapımının yetersiz olduğu kaydedildi.

Ülkede yeterli su kaynağının bulunmayışı nedeniyle sulu yem bitkilerine yüzde 1’in altında alan ayrıldığı, Türkiye’den gelen suyun özellikle yonca ve silajlık mısır tarımına ayrılması gerektiği ifade savunuldu.

Toplantıda ayrıca yoncada dormansi (kış uykusu) nedenleri, sulama, gübreleme ve hasatla ilgili bilgi verildi, yonca tohumu seçiminde dormansi derecesine bakılması tavsiye edildi. Ülkede, iklim koşullarına uygun yonca tohumlarının dormansi derecesinin 6 derece ve yukarısı olması gerektiği vurgulandı.