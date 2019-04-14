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Ziraat Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz ve Gap Bölgesine teknik gezi düzenledi

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Oda’dan yapılan açıklamaya göre, 10-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen gezi Gaziantep, Maraş, Urfa ve Adıyaman bölgesinde gerçekleşti.
Ziraat Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz ve Gap Bölgesine teknik gezi düzenledi

Ziraat Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz ve Gap Bölgesine teknik gezi düzenledi

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, 10-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen gezi Gaziantep, Maraş, Urfa ve Adıyaman bölgesinde gerçekleşti.

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne yapılan ziyarette Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Enstitünün yerleşkesi, araştırma laboratuvarları, sera ve deneme alanlarını da yerinde gözlemler yapıldı.  Konu uzmanları tarafından, salep,  meyvecilikte anaç çalışmaları,  biyoçeşitlilik ve genetik kaynaklar konularında bilgi alındı. 

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü ve Kahraman Maraş Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar’la yapılan görüşmede işbirliği konularında görüş alış verişi yapıldı. Görüşmelerde Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun Kıbrıs’a özgü ipek kozası panosu takdim etti.

Teknik gezi Arpa, Bugday, Tritikale, Nohut, Mercimek ve ıslah denemeleri gezilerek yerinde incelemelerde bulunarak tamamlandı.

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