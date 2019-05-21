  • BIST 85.080
  • Altın 247,954
  • Dolar 6,0639
  • Euro 6,7616
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Ziraat Mühendisleri Odası, izinsiz gırgır gemilerine müdahale edilmesini istedi

» »
Ziraat Mühendisleri Odası Su ürünleri Birim Sorumlusu Mirati Erdoğuş, Türkiye kayıtlı gırgır gemilerinin ülke karasularına “rahatça ve kontrolsüzce” girdiğini ileri sürerek, eleştirdi.
Ziraat Mühendisleri Odası, izinsiz gırgır gemilerine müdahale edilmesini istedi

Erdoğuş, her yıl bu dönemlerde manşetlere taşınan ve ciddi spekülasyonlara neden olan gırgır gemilerinin KKTC karasularında avcılık yaptığını ve endemik türleri tehdit ettiğini belirterek, derhal müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Gırgır gemileri çevreyi ve denizleri kirletiyorsa derhal tedbir alınmalı” diyen Erdoğuş, sadece kötü hava koşullarından dolayı sığınmak, iletişim kurmak, gıda temini ve benzeri sebeplerden ötürü KKTC kıyılarına izinli, kontrollü ve denetimli bir şekilde yaklaşan gırgır gemilerinin bu eleştirileri hak etmediklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜK uyardı: “Yerli arpa ve buğday alım-satımı izne tabi”21 Mayıs 2019 Salı 15:00
  • HP PM 18:30'da toplanıyor21 Mayıs 2019 Salı 14:59
  • UBP PM 20:30'da toplanıyor21 Mayıs 2019 Salı 14:45
  • Sağlık Bakanı Besim, 15 ayda yaptıkları 15 icraatı anlattı21 Mayıs 2019 Salı 14:27
  • Yasa-Sen: “Meclis Başkanı’nın açıklamasının sendikamızın grev gerekçesiyle ilgisi yoktur”21 Mayıs 2019 Salı 14:26
  • Tatar: “Hazırlanan uyum protokolü üzerinde çalışıp, parti meclisi’nde değerlendireceğiz”21 Mayıs 2019 Salı 14:01
  • Tatar açıklama yaptı... Hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum21 Mayıs 2019 Salı 13:53
  • Dünya Süt Günü ülkemizde de kutlanıyor21 Mayıs 2019 Salı 13:48
  • UBP-HP Müzakereleri tamamladı, bu akşam PM'ler toplanacak21 Mayıs 2019 Salı 13:43
  • Logo Tasarım Yarışması sonuçları perşembe günü açıklanacak21 Mayıs 2019 Salı 13:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti