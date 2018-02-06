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Ziraat Mühendisleri Odasi İzmir’de

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Ziraat Mühendisleri Odasi İzmir’de
Ziraat Mühendisleri Odasi İzmir’de

Ziraat Mühendisleri Odası, İzmir'de düzenlenen 13. Tarım Fuarına katıldı.

Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası İzmir’de düzenlenen 13’üncü Tarım Fuarı’na katıldı. 

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun yaptığı açıklamada tarım sektörünün en büyük buluşmasının 1- 4 Şubat  tarihleri arasında olduğunu kaydederek, bu sektörün temsilcileri ile biraraya gelmenin mutluluğunu dile getirdi.

Ziraat Mühedisleri Odası 44 kişilik ekiple katıldıkları fuarda, en yeni tarımsal teknolojiler ve uygulamalar hakkında da bilgi edinme fırsatı yakaladılar.
700’ün üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcı firma, 285 bin ziyaretçi sayısı ile Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise dört büyük tarım fuarından biri olma özelliğini sürdüren “AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı” Orion Fuarcılık ev sahipliğinde, 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir Gaziemir'de düzenlendi.

Ziraat Mühendisleri Odası, teknik gezi kapsamında  kooperatifleşme süreçleri ile ilgili olarak  kooperatifleri ile görüşmeler gerçekleştirildi.

İlk ziyaret İzmir’in Tire ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ya gerçekleştirildi.

Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında “Gıda Güvenliğine ve Kırsal Refahın Artırılmasına Katkı” ödülüne Tire Süt Kooperatifi layık görüldü. Tire Süt Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük, başarı öyküsü ile ilgili bilgileri aktardı. Organik olarak pastörize süt fabrikasında incelemelerde bulundu. Bunu yanında Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ve Bademler köyü Kooperatifinde incelmeler yapılara gezi tamamlandı.
 

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