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Ziraat Mühendisleri Odası: “Tahıl alanlarındaki otlar toplanmamalı”

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Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), tarımsal ilaçlamanın yoğun olduğu ocak, şubat aylarında, tahıl alanları içerisindeki tüketilebilir otların toplanmaması gerektiğini bildirdi.
Ziraat Mühendisleri Odası: “Tahıl alanlarındaki otlar toplanmamalı”

Kıbrıs Türk  Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), tarımsal ilaçlamanın yoğun olduğu ocak, şubat aylarında, tahıl alanları içerisindeki tüketilebilir otların toplanmaması gerektiğini bildirdi.

ZMO Başkanı Mehmet Ercilasun, yazılı açıklamasında, ayrelli (kuşkonmaz), hostes, gömeç, kazayağı gibi doğada yetişen otların, mümkün olduğu kadar ekili tahıl alanları dışında toplanmasının sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.

 Ercilasun, ocak sonu ve şubat ortası dönemlerde tahıl alanlarında kimyasal ilaçlama yapılmakta olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

 “Üreticilerimiz gerekli hassasiyeti göstererek, tavsiyelere uygun şekilde ilaçlama yapmaktadırlar fakat her kimyasal uygulamadan sonra gıda olarak tüketilecek ürünlerde belirli bir zaman geçmiş olması gerekmektedir. Bundan dolayı ekili alanlar içerisinden veya kenarından toplanacak olan ayrelli (kuşkonmaz), hostes, gömeç, kazayağı vb. gibi otları toplarken dikkatli olunması gerektiği görüşündeyiz.”

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