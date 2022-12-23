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Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 eşleşmeleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşacak takımlar belli oldu. TFF'nin tesislerinde düzenlenen kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oldu...
Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.

Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.

Eşleşmeler şöyle;

  • Alanyaspor – Galatasaray
  • Fenerbahçe – Rizespor
  • MKE Ankaragücü – Beşiktaş
  • Ümraniyespor – Trabzonspor
  • Gaziantep FK – Konyaspor
  • Sivasspor – Karacabey Belediyespor
  • Fatih Karagümrük – Başakşehir
  • Antalyaspor – Kayserispor
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