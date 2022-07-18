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Zırhlı araçtan 100 milyon dolarlık mücevher çalındı

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ABD'nin California eyaletinde zırhlı bir araçtan 100 milyon değerinde mücevher çalındı. Kenti ayağa kaldıran olay sonrası polis seferber oldu.
Zırhlı araçtan 100 milyon dolarlık mücevher çalındı

ABD’nin California eyaletinde hırsızlar, zırhlı araçla fuara gönderilmek üzere yola çıkan 100 milyon dolardan yüksek değere sahip mücevher çaldı.

San Francisco’nun güneyindeki San Mateo’daki Uluslararası Mücevher ve Mücevher Fuarı’nın direktörü Brandy Swanson, çalınan mücevherlerin oldukça ender olduğunu ve değerlerinin 100 milyon doları geçtiğini söyledi.

Brink’in güvenlik sözcüsü Dana Callahan, 10 Temmuz’daki gösterinin ardından değerli mücevherlerin kamyonlarından birine yüklendiğini ve Los Angeles yolunda soyulduğunu açıkladı.

’25-30 ÇANTA ÇALINDI’

Swanson, kamyondan 25 ila 30 çanta çalındığını ve soygunun ardından büyük kayıplar yaşadıklarını ifade etti.

Brink, yaptığı açıklamada çalışan takıların değerinin söylenenden daha az olduğunu öne sürdü. Brink, “Aldığımız bilgilere ürünlerin toplam değeri 10 milyon doların altında” dedi. Fuar direktörü, “Kolluk kuvvetleriyle çalışıyoruz ve sözleşmemizin şartlarına uygun olarak müşterilerimize çalınan varlıklarının değerini tam olarak geri ödeyeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

Los Angeles’taki FBI sözcüsü Laura Eimiller, soygunun, kamyonun San Mateo’dan Pasadena Kongre Merkezi’ndeki bir etkinliğe giderken çöl şehri Lancaster’da gerçekleştiğini söyledi.

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