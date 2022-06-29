  • BIST 2.472,27
  • Altın 975.067
  • Dolar 16.6964
  • Euro 17.5517
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

ΝΑΤΟ Zirve Toplantısı için KBK açıklamalarda bulundu

» »
NATO üyesi devletlerin bir Zirve Toplantısı daha bugünlerde Madrid’de gerçekleştirilmektedir.
ΝΑΤΟ Zirve Toplantısı için KBK açıklamalarda bulundu

Dünyanın diğer bölgelerini de militarize etme, savaş sanayisini güçlendirme, savunma harcamalarını arttırma niyeti bir kez daha gündemin bir parçasını ve siyasi kararların da hedefini oluşturmaktadır.

 

Zirve Toplantısı çerçevesinde Kuzey Atlantik İttifakı’nın yeni stratejik anlayışı ‘NATO 2030’un da onaylanması beklenmektedir. Bu strateji NATO’nun eden bir savunma organizasyonu olarak değil, tam tersine Batı’nın en zengin ülkelerine hizmet eden saldırı organizasyonu olarak rolünü ve amaçlarını teyit etmektedir.

 

Ukrayna’daki Rus işgali vesilesiyle NATO genel bir savaş tehlikesini arttırarak her zamanki planlarını öne çıkarmaktadır. Zirve Toplantısı’ndaki tartışma savaşın tansiyonunu düşürme ve Ukrayna sorununu barışçıl bir çözüme kavuşturmak için çözümler arayışı etrafında gerçekleşmeyecektir. Kuzey Atlantik İttifakı var olduğu 73 yıl boyunca öncelikli amacının dünya barışı olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, Ukrayna halkının barışçıl bir gelecek vizyonu Rus saldırganlığı ile NATO’cu yayılmacılık arasında ezilmektedir.

 

Kıbrıs halkı bu politikanın sonuçlarını çok iyi bilmektedir. NATO’nun da dahil olduğu 1974 çifte cinayetinin yaraları bugün bile açık olmaya devam etmektedir.

 

NATO Zirve Toplantısı’na karşı dünyanın dört bir yanından gelerek Madrid sokaklarında “Barışa EVET, Savaşa HAYIR” sloganıyla eylem yapan protestoculara Kıbrıs Barış Konseyi (KBK) selamlarını göndermekte ve aynı zamanda NATO’nun derhal dağıtılması talebiyle Dünya Barış Konseyi’nin tüm barış hareketlerine yaptığı çağrıyı desteklemektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Üstel:Enerji açığı ortadan kalkacak29 Haziran 2022 Çarşamba 11:52
  • Töre Jimnastik Federasyonu heyetini kabul etti29 Haziran 2022 Çarşamba 11:39
  • Kamu-İş Sendikası ile taşeron çalışanları eylemin 8. günüde29 Haziran 2022 Çarşamba 11:05
  • Oğuz: Hükümet olarak bazı şeylerden kısıp yatırım yapmalıyız29 Haziran 2022 Çarşamba 10:56
  • Amcaoğlu: Hükümetin hazırladığı ekonomik paket yarın halkla paylaşılacak29 Haziran 2022 Çarşamba 10:45
  • Karakuş: AB kör düğüm haline getirdi29 Haziran 2022 Çarşamba 10:26
  • Atakan: Kelimeler yetersiz29 Haziran 2022 Çarşamba 10:25
  • Türkiye'den jeneratörler geldi29 Haziran 2022 Çarşamba 10:24
  • DEV-İŞ – KTÖS ve KTOEÖS'dan Güney Lefkoşa İngiliz Okulu’nda yaapılan eyleme destek29 Haziran 2022 Çarşamba 10:13
  • Arıklı'dan çok sert açıklama29 Haziran 2022 Çarşamba 09:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti