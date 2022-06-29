ΝΑΤΟ Zirve Toplantısı için KBK açıklamalarda bulundu

Dünyanın diğer bölgelerini de militarize etme, savaş sanayisini güçlendirme, savunma harcamalarını arttırma niyeti bir kez daha gündemin bir parçasını ve siyasi kararların da hedefini oluşturmaktadır.

Zirve Toplantısı çerçevesinde Kuzey Atlantik İttifakı’nın yeni stratejik anlayışı ‘NATO 2030’un da onaylanması beklenmektedir. Bu strateji NATO’nun eden bir savunma organizasyonu olarak değil, tam tersine Batı’nın en zengin ülkelerine hizmet eden saldırı organizasyonu olarak rolünü ve amaçlarını teyit etmektedir.

Ukrayna’daki Rus işgali vesilesiyle NATO genel bir savaş tehlikesini arttırarak her zamanki planlarını öne çıkarmaktadır. Zirve Toplantısı’ndaki tartışma savaşın tansiyonunu düşürme ve Ukrayna sorununu barışçıl bir çözüme kavuşturmak için çözümler arayışı etrafında gerçekleşmeyecektir. Kuzey Atlantik İttifakı var olduğu 73 yıl boyunca öncelikli amacının dünya barışı olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, Ukrayna halkının barışçıl bir gelecek vizyonu Rus saldırganlığı ile NATO’cu yayılmacılık arasında ezilmektedir.

Kıbrıs halkı bu politikanın sonuçlarını çok iyi bilmektedir. NATO’nun da dahil olduğu 1974 çifte cinayetinin yaraları bugün bile açık olmaya devam etmektedir.

NATO Zirve Toplantısı’na karşı dünyanın dört bir yanından gelerek Madrid sokaklarında “Barışa EVET, Savaşa HAYIR” sloganıyla eylem yapan protestoculara Kıbrıs Barış Konseyi (KBK) selamlarını göndermekte ve aynı zamanda NATO’nun derhal dağıtılması talebiyle Dünya Barış Konseyi’nin tüm barış hareketlerine yaptığı çağrıyı desteklemektedir.