Ziya baba anlıyor

Kıbrıs Türk toplumuna varoluş mücadelesi yıllarında serdar, kültür ve spor adamı olan, Temsilciler Meclisi ve ilk Kurucu Meclis üyeliği, belediye başkanlığı ve milletvekilliği hizmetleri veren merhum Ziya Rızkı, ölümünün 23’üncü yıldönümünde tören ve etki

Kıbrıs Türk toplumuna varoluş mücadelesi yıllarında serdar, kültür ve spor adamı olan, Temsilciler Meclisi ve ilk Kurucu Meclis üyeliği, belediye başkanlığı ve milletvekilliği hizmetleri veren merhum Ziya Rızkı, ölümünün 23’üncü yıldönümünde tören ve etkinliklerle anılıyor. Ziya Rızkı Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ziya Rızkı için ölüm yıldönümü olan 27 Ekim Cuma günü tören ve etkinlikler düzenlenecek. İlk tören saat 09.30’da Girne’deki Ziya Rızkı büstü önünde yapılacak. Törende büste çelenkler konulacak ve saygı duruşunda bulunulacak. Ziya Rızkı’yı anma töreni saat 10.15’te Karaoğlanoğlu’daki kabri başında devam edecek. Törende konuşmalar yapılacak, Ziya Rızkı’nın kişiliği ve hizmetleri anlatılacak. Rızkı’yı anma programı çerçevesinde Ziya Rızkı Vakfı tarafından “Ziya Rızkı Fotoğrafları Sergisi” de açılacak. Girne Halk Kütüphanesi’nin üst katındaki Ziya Rızkı Sergi salonunda 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında açık bulundurulacak sergi, mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek.