CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan açıklama....

Evlere şenlik bir "basın toplantısı"...

Gazetecilerin sorularına yanıt vermeyi bir yana bırakın, o soruları duymaya bile cesareti olmayan bir "hükumet".

Söylenen onca gereksiz söze üç cümlelik yanıt:

1. Ziya Bey Meclis Başkanı değildir. Seçilmemiştir.

2. Meclis Başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır.

3. Yalnızca muhalefetin değil, bütün milletvekillerinin görevi, Meclis Başkanı olmayan bir kişinin Meclis Başkanlığı makamını fiilen işgaline bir an önce son verilmesini sağlamaktır.