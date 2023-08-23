Ziya Özkoşar (Hoca) için Yılmazköy Spor Kulübünde tören düzenlenecek

Ziya Özkoşar için Yılmazköy Spor Kulübünde tören düzenlenecek.
Yılmazköy Spor Kulübü açıklama yaptı..
Köyümuzün ileri gelenlerinden ve kulübümüzün kurucularından Emekli ögretmen, eski kulüb başkanımız ve futbolcumuz Ziya Özkoşar (Ziya Hoca) hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Saat 15:40 da kulüb lokalinde tören düzenlenecektir. Daha sonra Yılmazköy Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yılmazköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.Ziya hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seni asla unutmayacagız Ziya hocam.
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