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Ziya Öztürkler, çete üyesi 77 kişinin KKTC’ye girişini yasakladı

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, çete üyesi 77 kişinin KKTC’ye girişini yasaklarken, adı suçla anılan bin küsur yabancı uyruklu da deport edildi.
Ziya Öztürkler, çete üyesi 77 kişinin KKTC’ye girişini yasakladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, suçla mücadelede önemli bir adım attı. Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Öztürkler, organize suç örgütleri, sanal bahis çeteleri ve farklı suçlarla ismi anılan 77 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının KKTC’ye girişi yasaklandı.

KKTC’ye girişi yasaklanan isimler arasında organize suç örgütleri ile adı anılan, Sarallar, Söylemezler ve Ulucanlar gibi isimlerin yanı sıra uluslararası suç dünyasından da birçok isim yer alıyor.

Kamu huzurunu ve güvenliği sağlamak adına Polis teşkilatıyla birlikte hareket eden Öztürkler, hatırlanacağı üzere aranan uyuşturucu baronlarından Mark Buddle’ın, KKTC’den deport edilerek, önce Türkiye’ye oradan da ülkesi Avustralya'ya iadesine öncülük etmişti.

Öztürkler, daha önce yaptığı açıklamada, çete üyelerinin KKTC’ye girişlerinin yasaklanacağı ifade etmişti.

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