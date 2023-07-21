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Ziya Öztürkler: “Göç Merkezi” mutabakat zaptı KKTC’nin geleceği ve güvenliği açısından önemlidir

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Öğrenci veya çalışma izinli ülkeye gelip düzensiz duruma düşenlerle ilgili gerekli denetimlerin yapılması adına kurulması planlanan “Göç Merkezi”ne yönelik mutabakat zaptı imzalandı
Ziya Öztürkler: “Göç Merkezi” mutabakat zaptı KKTC’nin geleceği ve güvenliği açısından önemlidir

Mutabakat zaptı ile ilgili kamuoyuna açıklama yapan Ziya Öztürkler, Göç Merkezi mutabakat zaptının, KKTC’nin geleceği ve güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

İşte açıklama;

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın huzurlarında 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi' tesisi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nce verilecek desteğe ilişkin mutabakat zaptını imzaladık.

Çalışmalarımızda her zaman destekleri ile yanımızda olan Başbakanımız Sayın Ünal Üstel'e de teşekkürlerimi sunarım. KKTC’ye girişlerin kontrolü, düzensiz göçle mücadele ve ülke güvenliğinin artırılması adına yürüttüğümüz çalışmalara Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın tam destek olması ülkemiz geleceği açısından çok önemlidir.

Bu bağlamda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’mızı kutladığımız özel bir günde imza attığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi tesisi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nce verilecek desteğe ilişkin mutabakat zaptı ile ülkemiz kazanacaktır.

I-Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri ile KKTC’de ‘Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi’nin kurulacak olması,
II-Temel vizyonumuz olan E-Vize Sistemi’nin doğru ve planlı bir şekilde çalışabilmesi için sürecin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Başkanlığı ve Dış Temsilciliklerimiz tarafından desteklenmesi,
III-KKTC’ye girişlerde özellikle üçüncü ülkelerden gelen kişilerle ilgili denetimlerin artırılması ve vize uygulamasının genişletilmesi, özellikle öğrenci veya çalışma izinli ülkeye gelip düzensiz duruma düşenlerle ilgili gerekli denetimlerin daha organize şekilde yapılması adına kurulacak olan Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi aktif şekilde çalışacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile karşılıklı imzaladığımız mutabakat zaptı KKTC’nin huzuru, geleceği ve güvenliği açısından önemlidir. Ülkemizin Güvenliği ve Kamu Huzurunun korunması adına imzaladığımız Mutabakat Zaptı’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

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