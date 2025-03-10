Ziya Öztürkler, Meclis’te trafik düzenlemelerinin ele alınacağını söyledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis’in bugün yapılacak oturumunda ağırlıklı olarak trafikle ilgili düzenlemeleri ele alacağını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosuna göre, Öztürkler çıktığı bir haber programında, Meclis’in gündeminde alt komiteden geçen “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli” ve “Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısının” yer aldığını kaydetti.

Söz konusu yasa tasarılarının trafik kazalarını önlemek ve yol güvenliğini artırmak adına kritik adımlar olduğunu söyleyen Öztürkler, yol güvenliğini artıracak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Trafikteki sorunların ülkenin en önemli sıkıntılarından olduğunu belirten Öztürkler, yolların daha güvenli yapılması konusunda devlete önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Sorunun yetki karmaşasından ziyade birlikte çalışma olduğunu belirten Öztürkler, polis denetimlerine rağmen dikkatsiz araç kullanımı, aşırı hız ve alkollü araç kullanımı gibi sürücü hatalarının trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında bulunduğunu belirtti.

Trafik bilincinin küçük yaşlardan itibaren ailede başlaması gerektiğini söyleyen Öztürkler, alkollü araç kullanımı ve cep telefonu kullanımının kazalara sebebiyet veren nedenlerden olduğu, bunun bilinmesine rağmen söz konusu suçların devamlı işlendiğini söyledi.

Öztürkler, Meclis’in 10 Mart’taki Genel Kurulu’nda düzenlemelerin karara bağlanmasını beklediğini kaydetti.

Meclis oturumunda mahkemelerin önünü açacak genel yaptırımlarla ilgili ortaya konan vizyonun tartışılacağını belirten Öztürkler, Hayvan Refahı Yasası ve Ceza Yasası’nın da Meclis gündeminde olduğunu ifade etti.