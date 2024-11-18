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Ziya Öztürkler seçilmediği görevden İSTİFA ETTİ!

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Ziya Öztürkler seçilmediği görevden İSTİFA ETTİ! İşte açıklama;
Ziya Öztürkler seçilmediği görevden İSTİFA ETTİ!

Ziya Öztürkler seçilmediği görevden İSTİFA ETTİ! İşte açıklama;

Kamuoyunun Bilgisine;

18 Ekim 2024 Tarihli Genel Kurul kararı ile ilan edilerek Meclis Başkanlığı görevini yürütmeye başlamış bulunmaktayım.

Hemen arkasından hem bizim hem de anavatanımız için çok önemli olan devlet temsiliyeti adına 29 Ekim Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşu ardından da 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluş törenlerinde yer aldım.

Gelinen aşamada Mecliste yaşanan süreç hepimizin malumudur. Tüm halkımız için önemli olan bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek için K.K.T.C Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevinden kişisel irademle istifa ediyorum.

Bu kararımın genel başkanım, UBP yönetimi, meclis başkanı seçilirken bana oy verenler ve hakımız tarafından anlayışla karşılanmasını arzuluyorum.

Saygılarımla.

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