Ziya Öztürkler: Ülkede ilk kez giriş yasakları ile ilgili adımlar atıldı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, hükümet olarak E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hükümet tarafından vizyon olarak ortaya koyulduğunu kaydederek, “Kişilerin geldikten sonra gönderilmesi marifet değildir, kontroller gelmeden önce yapılmalı” dedi. Öztürkler, Vize Otomasyon Sistemi’nin denenmeye başlandığını da açıkladı.

Öztürkler ayrıca, suça karışan kişilerin ülkeden sınır dışı edilmeleri ile ilgili adımlar attıklarını ifade ederek, “Bu ülkede ilk kez giriş yasakları ile ilgili adımlar atıldı” ifadelerini kullandı.