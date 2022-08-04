Ziya Öztürkler: Yerel seçimlerin tarihi ile ilgili bir sorunumuz yok

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 27 Kasım’da yapılacak olan yerel seçimlerin tarihi ile ilgili bir sorunun olmadığını belirterek, “Belediyelerde birleştirme yapılarak seçime gidileceği düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu Sabah Postası programında ‘Belediyeler Reformu’ ve yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZTÜRKLER: YEREL SEÇİMLERİN TARİHİ İLE İLGİLİ ARTIK BİR SORUNUMUZ YOK

Belediyeler Reformu konusunda yasal değişikliği ortaya koyarken belediye başkanları ve muhtarların görev sürelerinin seçim tarihine kadar devam etmesi konusunda karar alındığını hatırlatan Öztürkler, “27 Kasım’da yerel seçimlerin tarihi ile ilgili artık bir sorunumuz yok” dedi.

Öztürkler, kaç belediye ile seçime gidileceği konusunda da ortak bir fikre varılması gerektiğini, Meclis’in İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde önümüzdeki haftadan itibaren bu konunun sonuçlanacağını söyledi.

“BELEDİYELERDE BİRLEŞTİRME YAPILARAK SEÇİME GİDİLECEĞİ DÜŞÜNCESİNDEYİM”

Ağustos’un ortasına doğru sürecin tamamlanacağını açıklayan Öztürkler, “Belediyelerde birleştirme yapılarak seçime gidileceği düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, belediye sayısına göre değil, kritere, mantığa ve bilimsel yönetemlere dayandırılarak reform yapılması gerektiğine vurgu yaparak, “Geleceği planlayarak bu adımlar atılmalı” diye konuştu.

“ASIL KRİTİK NOKTA BELEDİYELERİN VATANDAŞA YÖNELİK YAPTIĞI HİZMETLERDİR”

Toplumu ‘sayı noktasında’ gerdiklerini ama asıl kritik noktanın belediyelerin vatandaşa yönelik yapacağı hizmetler olduğunu dile getiren Öztürkler, “Asıl bunun üstünde durulması gerekir” açıklamasında bulundu.