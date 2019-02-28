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Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı yarından itibaren araç trafiğine kapatılacak

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Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı yarından itibaren araç trafiğine kapatılacak
Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı yarından itibaren araç trafiğine kapatılacak

Girne Belediyesi’nin 7 Şubat’ta aldığı meclis kararı doğrultusunda Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı, yarından itibaren, cuma ile pazartesi günleri arasında 1 ay süreyle deneme amaçlı araç trafiğine kapatılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Girne Kent Merkezini Yayalaştırma Projesi” kapsamında, 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Ziya Rızkı Caddesi’nin, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nın başladığı nokta ile Atatürk Anıtına giden dörtyol (Kombos Taksi-Reşat Kuyumcu) arasındaki güzergahta, Cuma 16:30 - Pazartesi 06:00 saatleri arasında acil durumlar dışında araç trafiğine izin verilmeyecek. Bölgedeki işletmelere servis verecek araçlara ise Cumartesi ve Pazar günleri 06:00 - 10:00 arasında izin verilecek.

GÜNGÖRDÜ: “AMAÇ BÖLGEYİ CAZİBE MERKEZİ YAPMAK”

Proje hakkında bilgi veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, amaçlarının; Girne çarşısı ve tarihi kent merkezini, çağdaş ülkelerde olduğu gibi yayalaştırıp, mağazalar yanında kafe, restoran ve barların da yaygınlaştırıldığı bir cazibe merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Nidai Güngördü, deneme amacıyla yürütülecek projeyi bölge halkı ve esnafıyla uyum içinde hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Nidai Güngördü ayrıca, kent merkezinde yürüme mesafesinde yaklaşık bin araç kapasiteli otoparklar olduğuna dikkat çekerek, bunların yayalaştırılan alanın doğusunda belediyeye ait Baldöken ile Karakız Otoparkı, batısında Savoy Hotel karşısındaki otopark, Elektrik Kurumu karşısındaki otopark, Rocks Hotel bölgesinde 2 ayrı otopark ve Girne Turizm Parkı otoparkı olduğunu ifade etti. Güngördü ayrıca, bölge okullarının otoparkları yanında, bazı özel otoparkların da bulunduğunu kaydetti.

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