Ziya Rızkı ölümünün 23’üncü yılında anıldı: “Hep halkı için çalıştı”

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı ve spor adamı Ziya Rızkı ölümünün 23’üncü yılında anıldı.

Bu çerçevede, ilk tören Girne’deki Ziya Rızkı büstü önünde, ikinci tören ise Karaoğlanoğlu’daki kabri başında yapıldı.

Törenlerde yapılan konuşmalarda, Ziya Rızkı gibi Kıbrıs Türk halkı ve mücadelesine hizmet veren kişilerin, gelecek kuşaklar tarafından tanınması adına ders kitaplarında yer alması gerektiği kaydedildi.

İLK TÖREN BÜST ÖNÜNDE

Ziya Rızkı büstü önünde düzenlenen törende, büste çelenkler konularak, saygı duruşunda bulunuldu.

Karaoğlanoğlu’da kabri başında düzenlenen törene ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TDP Girne milletvekili Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci, Rızkı’nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci konuşma yaptı.

AKINCI: “HEP HALKI İÇİN ÇALIŞTI”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, maddi değerlerin ötesinde, en büyük zenginliğin, bir kişinin ölümünün ardından söylenecek güzel sözler olduğunu belirterek, Ziya Rızkı’nın ölümünün üzerinden 23 yıl geçtiğini bugüne kadar hakkında bir olumsuz söz sarf edilmediğini ifade etti.

Ziya Rızkı’nın yaşamını anlatan üç ciltlik bir kitabın Halil Sadrazam tarafından hazırlandığını söyleyen Akıncı, Rızkı’nın gelecek kuşaklara tanıtılması açısından bu kitabın önemli olduğunu kaydetti. Akıncı, Sadrazam’a emeği için teşekkür etti.

Akıncı, “Kitapla, Ziya Baba’ya yapabileceğimiz bir vefa borcumuzu gerçekleştirdik. Bunun mutluluğunu duyuyorum” dedi.

Ziya Rızkı’nın değerlerine sımsıkı sarılan bir kişi olduğunu söyleyen Akıncı, “Bu değerler; dürüstlük, temizlik, mütevazılık, çalışkanlık, halk içinde olmasıydı” diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinden başlayarak, geceye kadar çalışan, hep halkın içinde olan Rızkı’nın halkı için çalıştığını söyleyen Akıncı, “Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun” dedi.

BİRİNCİ: “TOPLUMA ÖNEMLİ HİZMETLERDE BULUNDU”

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci, Ziya Rızkı’nın topluma önemli hizmetlerde bulunan bir lider olduğunu kaydetti.

Birinci, Ziya Rızkı’nın 1974 öncesinde serdarlık yaptığını, spor alanında hizmetlerde bulunduğunu söyleyerek, 1974 yılında üslerde liderlik yürüterek, on binlerin kuzeye geçmesini sağladığını anlattı.

Birinci, 1974 sonrasında Ziya Rızkı’nın iki dönem Girne Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü, milletvekilliği yaptığını anımsatarak, tüm görevlerinde halka en iyi hizmeti götürmek amacını güttüğünü vurguladı.

Rızkı’nın zayıf, fakir, ihtiyaçlı insanlara yardım etmeye önem verdiğini söyleyen Birinci, günümüzde bu değerlere sahip çıkan kişilerin azaldığını, Ziya Rızkı gibi liderlere olan ihtiyacın arttığını ifade etti.

Birinci, yaşadığımız dönemde, rüşvetin, yolsuzlukların, hızsızlıkların konuşulduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının Ziya Rızkı gibi dürüst ve onurlu siyasetçilere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

“DERS KİTAPLARINA GİRMELİ”

Ziya Rızkı Vakfı’nın 1995 yılında kurulduğunu söyleyen Birinci, devletin Ziya Rızkı’yı sahiplenmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkına ve mücadelesine hizmet veren, ömrünü adayan kişilerin gelecek kuşaklara aktarılmasının, tanıtılmasının önemli olduğuna işaret eden Birinci, Ziya Rızkı’nın hayatının ve yaptığı hizmetlerin kitaplarda yer alması gerektiğini söyledi.

Birinci, Ziya Rızkı’nın hayatını anlatan kitabın gelecek hafta çıkacağını dile getirerek, kitaba maddi manevi destek veren Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.

ÖZYİĞİT: “İLKE VE İDEALLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ziya Rızkı’yı saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Partiye büyük emekler veren Rızkı’yı tanıma ve anlamaya, ilke ve idealleri doğrultusunda hareket etmeye çalıştıklarını söyleyen Özyiğit, yaklaşan seçimlerde bu doğrultuda halkın karşısına çıkacaklarını kaydetti.

Özyiğit, seçimlerde TDP’nin iktidara gelmesiyle Ziya Rızkı gibi topluma emek veren liderlerin ders kitaplarına girmesini ve onu anma törenlerinin devlet töreni olarak yapılmasını sağlayacaklarını belirtti.

ÇAKICI: “TOPLUMA ÖRNEK OLMASI GEREKEN BİR KİŞİ”

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hangi gelenekten geldiklerini unutmadıklarını, Ziya Rızkı’nın tüm topluma örnek olması gereken bir kişi olduğunu belirtti.

Çakıcı, “İki bölgelilik nasıl oluştu, insanlar kuzeye nasıl geldi, biliyoruz, unutmadık” dedi.

“Onun yolunda yürüyoruz. O bayrağı bundan sonraya da taşıyacağız. O geleneğimizin en önemli temsilcisidir” diyen Çakıcı, Ziya Rızkı’yı saygıyla andı.

GÜNGÖRDÜ: “EN ZOR DÖNEMLERDE KENTİNE SAHİP ÇIKTI”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyede görev almasında ve siyasi hayatında Ziya Rızkı’nın kendisine yol gösterdiğini kaydetti.

Güngördü, belediye olanaklarının en kısıtlı olduğu dönemlerde Ziya Rızkı’nın kendine sahip çıktığını söyleyerek, hep halkla iç içe olduğunu, dürüstlüğünden taviz vermediğini ifade etti.

Girne’de imar planı tartışmalarının sürdüğünü anlatan Güngördü, Ziya Rızkı’nın plansız yapılaşmanın sonuçlarının ağır bedellere yol açacağını o yıllardan öngördüğünü, buna yönelik eylemler örgütlediğini söyledi.