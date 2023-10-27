Ziya Rızkı ölümünün 29’uncu yılında mezarı başında anıldı

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski belediye başkanı, milletvekili, serdar, edebiyat ve spor adamı Ziya Rızkı, ölümünün 29’uncu yıl dönümünde törenle anıldı.

20 Temmuz Stadyumu Kavşağındaki Ziya Rızkı büstü önünde saat 09:30’da gerçekleştirilen ilk tören, büste çelenklerin konulması ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Ziya Rızkı’nın Karaoğlanoğlu Mezarlığındaki kabri başında saat 10:15’te yapılan ikinci törende ise konuşmalar yapılarak Ziya Rızkı'nın yaşamı ve topluma verdiği önemli hizmetler vurgulandı.

Rızkı’nın mezarı başında da gerçekleşen anma törenine, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CTP Girne Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, TDP Genel Sekreteri Ersen Sururi, Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri ile Rızkı’nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Şenkul: “Görevimi onun kadar temiz ve tartışmasız olarak bırakmak istiyorum”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Rızkı’nın geçmişte adaletsizlik ve eşitsizliği önlemek, sosyal adaleti sağlamak adına bir yola çıktığını anımsatarak, onunla aynı mevkii paylaşan bir kişi olarak, vahşi kapitalist düzene rağmen, sosyal devlet ilkelerine uygun, sosyal adaleti, eşitliği sağlamak ve görevi, onun kadar temiz ve tartışmasız bir isim olarak bırakmak hedefiyle çalıştığını söyledi.

Ülkede maddi konular ve kişisel menfaatlerin her şeyin önüne geçmeye başladığını ve buna bir dur denemesi gerektiğini dile getiren Şenkul, kavga etmek ve olmayacak şeyler peşinde koşmak yerine, olabileni yumuşatmak gerektiğini dile getirirken, bu anlamda önemli örnek bir isim olan Ziya Rızkı’nın ve onun ideal ve fikirlerinin daha da ön plana çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Birinci: “Hayatını halkına adamış bir lider”

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve CTP Girne Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, merhum Ziya Rızkı’nın, yaşamı boyunca, Kıbrıs Türk Toplumuna, serdar, milletvekili, belediye başkanı, spor adamı ve sanatsal yönüyle hizmetlerde bulunan, hayatını halkına adamış bir lider olduğunu söyledi.

Vakıf olarak, adaletli, dürüst bir lider olan Ziya Rızkı’nın anısını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Birinci, Ziya Rızkı’nın hizmetleri ve hayatının Kıbrıs Tarihi kitaplarına girmesi için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Birinci, ülkenin geçtiği süreçte, Vakıf ve Rızkı’yı sevenlere düşen görevin, onun ilkeleri doğrultusunda ülkedeki adaletsiz, antidemokratik yaklaşımlara karşı mücadele vermek olduğunu vurguladı.

Akıncı: “Atatürk ilkelerini içselleştiren Kıbrıslı Türklerin lideri”

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ziya Rızkı’nın vefatının 29’uncu yılında saygı ve özlemle anıldığını belirterek, milletvekilliği, belediye başkanlığı, serdarlığı, spor adamlığıyla bilinen Rızkı’nın ayrıca çok önemli kültür sanat yönü olduğunu anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı kutlanırken, bugün hala, kadının yeri, toplumsal kimliği ve rolünün tartışıldığını dile getiren Akıncı, Ziya Rızkı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin, gelişmeye başladığı 1940’lı yıllarda, kadına toplumda layık olduğu yeri veren, eşi Letafet Hanımla Limasol’da kültür sanat faaliyetlerinde bulunan bir kişilik olduğunu anımsatan Akıncı, onun Atatürk’ün devrim ve ilkelerini içselleştiren Kıbrıslı Türklerin bir lideri olduğunu kaydetti.

Sururi: “Nesillere aktarmak bir görevdir”

TDP Genel Sekreteri Ersen Sururi de Rızkı’nın, Kıbrıs Türk Toplumuna birçok alanda hizmet etmiş, adaletli merhametli, insanı seven kişiliğiyle toplumun sevgi ve saygısını kazanan bir lider olduğunu belirterek, onun öğretileri ışığında yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Sururi, Rızkı’nın verdiği mücadele ve öğretilerinin gelecek nesillere aktarılmasının bir görev olduğunu da vurguladı.