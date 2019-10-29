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Ziya Rızkı Vakfı Kurucular Kurulu’nda görev alanlara plaket sundu

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Ziya Rızkı Vakfı dün akşam Vakıf Kurucular Kurulunda görev alan 43 kişiye teşekkür plaketi sundu.
Ziya Rızkı Vakfı Kurucular Kurulu’nda görev alanlara plaket sundu

Girne Belediyesi’nin katkılarıyla dün akşam Grand Paşa Otel’de Kıbrıs Türk halkına milletvekili, belediye başkanı, serdar ve spor adamı olarak önemli hizmetleri bulunan toplum liderlerinden merhum Ziya Rızkı’nın ölümünün 25. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resepsiyon  gerçekleştirildi.

Resepsiyonda, Ziya Rızkı Vakfı Başkanı Ceyhun Birinci ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Ziya Rızkı’nın yaşamına ilişkin sinevizyon gösterisi izlendi.

Daha sonra Ziya Rızkı Kurucular Kurulu’nda yer alan 43 kişiye plaketleri sunuldu.

BİRİNCİ

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı  Ceyhun Birinci, konuşmasında Rızkı’nın yaşamını, başarılarını ve halkı için gösterdiği fedakarlıkları anlattı.

Rızkı’nın çok yönlü bir kişi olduğunu, iş yaşamı, siyaset, spor, sanat gibi farklı alanlarda dürüstlüğü ve adalet duygusuyla büyük başarılara imza attığını söyleyen Birinci, Rızkı’nın, 1974 savaşından sonra on binlerce güney göçmenini İngiliz üslerinde toplayarak,kuzeye geçmelerine yardımcı olduğunu,iki bölgeliliğin temelini atılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Birinci,  Ziya Rızkı’nın yaşamı boyunca hep halkın içinde yer aldığını, özellikle yoksul ve zorda olan kişilere yardım için çalıştığını, dürüstlükten taviz vermediğini söyleyerek, bugün de bu değerleri ön planda tutan siyasetçilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Birinci, konuşmasında vakfın çeşitli alanlarda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Ziya Rızkı’nın belediyeciliğe yaptığı katkıları anlattığı konuşmasında Rızkı’nın, çok zor şartlarda halkına hizmet için çalıştığını belirtti.

Belediyede Ziya Rızkı ile birlikte çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Güngördü, ondan çok şeyler öğrendiklerini söyleyerek, onu gelecek nesillere anlatmak adına yapılacak çalışmalara katkı koymaya devam edeceklerini kaydetti.

“PLAKET ALAN İSİMLER”

Resepsiyonda plaket alan isimler şunlar:

“Gözel Halim, Hakkı Alpagut, Sevim Ebeoğlu, Derviş Akter, Ünal Ergüven, Hasan Öztürk, Erdem Oskar, Erbil Aydınova, Fadıl Çağda, Dr. Ayten Berkalp, Aysın Ersin, Üner Berkalp, Önder Natık, Mahmut  Çerkez, Dr. Ceyhun Birinci, Mehmet Borak, Aydın Aygın, Mustafa Konuloğlu, Osman Uçaner, Özel Aygın, Talat Aksoy, Önder Konuloğlu, Oral Mahmut, Halil Özderya, Ahmet Hilmioğlu, Alkan Topçu, Hasan Hilmioğlu, Hüseyin Güven, Hüseyin Angolemli, Hasan Yörükoğlu, Hasan Suat, Mehmet Güven, Güngör Gürkan, Özden Nur, Mustafa Akıncı, Rasıh Keskiner, NidaiGüngördü, RehaviPiskobulu, Attila Berberoğlu, Kudret Koran, Tarık Kuman, Esat Varoğlu, Hilmi Rasimoğlu”

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