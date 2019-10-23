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Ziya Rızkı Vakfı resepsiyon düzenleyecek

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Ziya Rızkı Vakfı, 28 Ekim Pazartesi günü resepsiyon düzenleyecek.
Ziya Rızkı Vakfı resepsiyon düzenleyecek

Girne Belediyesi’nin katkılarıyla Girne Grand Paşa Otel’de saat 19.00’da gerçekleştirilecek resepsiyonda, Ziya Rızkı Vakfı Kurucular Kurulu’nda yer alan 43 kişiye teşekkür plaketi sunulacak.

Plaket verilecek isimler arasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de bulunuyor.

“ONU UNUTMAYACAĞIZ”

Ziya Rızkı Vakfı Başkanı Ceyhun Birinci, Ziya Rızkı Vakfı’nı kuran isimlere katkılarından dolayı teşekkür etmek ve onları onurlandırmak amacıyla plaket sunulacağını belirtti.

Ziya Rızkı’yı yaşatmak, gelecek nesillere tanıtmak amacıyla vakfın bu 43 isim tarafından kurulduğunu dile getiren Birinci, “Bu misyonunu devam ettirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğiz. Ziya Rızkı’nın değerlerini, kişiliğini, toplumu için yaptıklarını anlatmayadevam edeceğiz. Onu unutmayacağız” dedi.

“PLAKET ALACAK İSİMLER”

Resepsiyonda plaket alacak isimler şunlar:

“Gözel Halim, Hakkı Alpagut, Sevim Ebeoğlu, Derviş Akter, Ünal Ergüven, Hasan Öztürk, Erdem Oskar, Erbil Aydınova, Fadıl Çağda, Dr. Ayten Berkalp, Aysın Ersin, Üner Berkalp, Önder Natık, Mahmut  Çerkez, Dr. Ceyhun Birinci, Mehmet Borak, Aydın Aygın, Mustafa Konuloğlu, Osman Uçaner, Özel Aygın, Talat Aksoy, Önder Konuloğlu, Oral Mahmut, Halil Özderya, Ahmet Hilmioğlu, Alkan Topçu, Hasan Hilmioğlu, Hüseyin Güven, Hüseyin Angolemli, Hasan Yörükoğlu, Hasan Suat, Mehmet Güven, Güngör Gürkan, Özden Nur, Mustafa Akıncı, Rasıh Keskiner, NidaiGüngördü, RehaviPiskobulu, Attila Berberoğlu, Kudret Koran, Tarık Kuman, Esat Varoğlu, Hilmi Rasimoğlu”

Yaşamını yitirenlerin plaketlerinin ailelerine verileceği bildirildi.

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