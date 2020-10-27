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“Ziya Rızkı’nın Öğretileri Bizim İçin Vazgeçilmezdir”

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Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dürüstlük, fedakarlık ve çalışkanlığın simgesi olan Ziya Rızkı’yı, onun mücadelesini gelecek kuşaklara aktarmanın önemine vurgu yaptı.
“Ziya Rızkı’nın Öğretileri Bizim İçin Vazgeçilmezdir”

Tüm yönleriyle nitelikli ve başarılı biri olan Rızkı’nın öğretilerini kendilerine şiar edindiklerini belirten Özyiğit, “Eğer bu ülkede, kardeşçe, insanca, hak, eşitlik adalet, özgürlük ilkelerini yaşama geçirmek için birlikte mücadele edeceksek, onun öğretileri bizim için vazgeçilmezdir” dedi.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinin simge isimlerinden, eski milletvekili, belediye başkanı, spor adamı Ziya Rızkı, ölümünün 26’ıncı yıldönümünde anıldı. Girne’deki büstü önünde ve kabri başında gerçekleştirilen törenlere TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Girne İlçe Başkanı Turgut Uluhan, Girne Belediye Meclis üyesi Ziya Egemen Sencer’in yanı sıra, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Dr. Ceyhun Birinci ve sevenleri katıldı.

TDP Başkanı Özyiğit törende yaptığı konuşmada, Ziya Rızkı’yı her yıl kabri başında sevenleriyle birlikte andıklarını belirterek, “Ziya Babayı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.
Özyiğit, çeşitli kademelerde görev yapmış Ziya Rızkı’nın, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kimliği, inanç ve değerli ve kültürel dokusuyla bu adada eşitlikçi, adil bir düzen içinde özgürce yaşam sürmesi adına mücadele verdiğini anımsattı. Özyiğit, Rızkı’nın bir yandan Belediye Başkanı kimliği ile Girne’nin her alanda daha iyiye gitmesi için uğraş verirken, diğer yandan da toplumsal kimliği ile halkın daha iyi bir düzende yaşaması adına çok ciddi uğraşlar verdiğini ifade etti.

Ziya Rızkı’nın 1981 yılında katıldığı seçimlere de tıpkı geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde olduğu gibi müdahalelerin olduğunu anımsatan Özyiğit, onun yolunda giden, onun ilke ve ideallerini benimseyen Akıncı’nın seçilmemesi için ne gerekiyorsa yapıldığını kaydetti. Müdahalelerin aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunun, barış, demokrasi, özgürlük mücadelesine karşı yapıldığını belirten Özyiğit şunları kaydetti: “Sn. Rızkı’nın verdiği mücadele asla yere düşmeyecektir, bu yolda onların gösterdiği hedef doğrultusunda, Kıbrıs Türk toplumunun hak ettiği düzende kendi kültürel kimliği, inanç ve değerli ile özgürce yaşaması için her türlü mücadeleyi vermekte kararlıyız.”

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