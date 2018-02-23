Ziyamet ilkokulu öğrencileri kaza yaptı

Karpaz bölgesinde dün 22 ilkokul öğrencisini taşıyan minibüs, bariyer olmayan yoldan çıktı ve tarla içerisine doğru 8 metre kadar sürüklendi.

Şoförün ve çocukların büyük korku yaşadığı kazada, minibüs çamura saplanarak durdu. Kazada, hiç kimsenin burnunun dahi kanamaması sevinç gözyaşlarına neden oldu.

Kazayı duyan çocukların aileleri hemen olay yerine koştu. Korku ve endişe içinde olan aileler, çocuklarının sağ salim olduğunu görünce rahat bir nefes aldı.

Çamura saplanıp durdu

Kaza dün öğle saatlerinde, okul çıkışı saatinden sonra meydana geldi.

Ziyamet İlkokulu’ndaki 22 öğrenciyi okul çıkışında alan İkizler Minibüsü şoförü Mehmet Gören, TDR 655 plakalı minibüsle Kaleburnu’na doğru yola çıktı.

Avtepe-Kuruova arasında Elisi bölgesine geldiğinde minibüsün direksiyonu bir anda kilitlendi ve yoldan çıkarak tarlaya doğru sürüklenmeye başladı. 8 metre sürüklendikten sonra çamura saplanıp duran minibüsün içerisindeki çocuklar büyük korku yaşadı.

Minibüs şoförünün kaza anında sakin davranmasının olası daha büyük bir kazayı önlediği belirtildi.

Minibüste çocuklara refakat eden Filiz Koç, çok büyük korku yaşadıklarını, çocukların burnu dahi kanamadan ailelerine teslim ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bariyer veya korkuluk yok

Olay yerine gelen vatandaşlar ise, Karpaz yollarının bakımsız olmasından şikayet etti.

Yolların çukurlarla dolu olduğunu, asfalt kenarlarının parçalandığını belirten vatandaşlar, yol kenarlarında korkuluk veya bariyer olmamasını da eleştirdi.