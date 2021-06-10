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Ziyamet- Kaleburnu, Kaleburnu-Dipkarpaz ve Dipkarpaz- Zaferburnu Yolu İçin, Temizlik Çalışması ve Açılış Yapıldı

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Ziyamet- Kaleburnu, Kaleburnu-Dipkarpaz ve Dipkarpaz- Zaferburnu Yolu İçin, Temizlik Çalışması ve Açılış Yapıldı ama Dipkarpaz Belediye başkanı ve bölge milletvekili açılışa davet edilmedi.
Ziyamet- Kaleburnu, Kaleburnu-Dipkarpaz ve Dipkarpaz- Zaferburnu Yolu İçin, Temizlik Çalışması ve Açılış Yapıldı

Ziyamet- Kaleburnu, Kaleburnu-Dipkarpaz ve Dipkarpaz- Zaferburnu Yolu İçin, Temizlik Çalışması ve Açılış Yapıldı ama Dipkarpaz Belediye başkanı ve bölge milletvekili açılışa davet edilmedi.

Fırat Borak tepki gösterdi. İşte açıklama;

Her Gün, Bir Acayip İşler!

Dün; Ziyamet- Kaleburnu, Kaleburnu-Dipkarpaz ve Dipkarpaz- Zaferburnu Yolu İçin, Temizlik Çalışması ve Açılış Yapıldı.

Çok Güzel, Katkı Koyan Herkesten Allah Razı Olsun. Yapılmasını, Herkes Kadar Biz de İstiyoruz.

Yani Bu Açılış da Dahi, Siyaset mi Yaptınız?

Dipkarpaz Belediye Başkanı Yok! CTP Bölge Millet Vekili Yok!

Yarın Bu Makamlardan; Belediye Başkanı, Millet Vekili Gider. Ama! Makama Yapılan Saygısızlık, Asla Unutulmaz.

Bunu Yapan veya Yapacak Olan Hangi Siyasi Parti Varsa YAZIKLAR OLSUN!

Ben, Dile Getirmekten Dahi Utanıyorum!

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