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Ziyamet köyünde kilise çanı bulunduran iki kişi tutuklandı

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Ziyamet köyünde kilise çanı bulunduran iki kişi tutuklandı
Ziyamet köyünde kilise çanı bulunduran iki kişi tutuklandı

27.8.2019 tarihinde, Narkotik ve kaçakçılığı önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ziyamet köyünde gerçekleştirilen operasyonda, tasarrufunda eski eser nitelikli bir adet kilise çanı bulunduran Ziyamet sakini İsmet Esin (E-45) tutuklanarak çana emare olarak el konuldu. Yapılan tahkikatta emare çanın 2019 yılı Haziran ayı içerisinde Esenköy sakini Hasan Hüseyin Katırcı ( E-66 ) tarafından zanlı İsmet Esin’e verildiğinin tespit edilmesi üzerineHasan Hüseyin Katırcı’da tutuklandı.

Zanlılar bugün 28.8.2019 tarihinde İskele kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri alındı.

Zanlılar bugün 28.8.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle İskele kaza mahkemesinde

Yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru verdiği yeminli şehadetinde 27.8.19 tarihinde zanlı1 İsmet Esin’nin Ziyamet teki evinde yapılan aramada, evin avlusunda bir adet kilise çanı bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı. Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğine vurgu yapan tahkikat memuru zanlının emare çanı Haziran 2019 tarihinde Esenköy sakiniüzerineHasan Hüseyin Katırcı’dan aldığını itiraf etmesi üzerine zanlı 2Hasan Hüseyin Katırcı’da tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Zanlı 2’inde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten tahkikat memuru,zanlının emare çanı 7 yıl önce bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti.Meselenin yeni olduğunu alınacak ifadeler yanında aranan bir şahsın olduğuna vurgu yapan tahkikat memuru zanlılar aleyhine 1 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren İskele kaza mahkemesi yargıcı Dilşah Karayel zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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