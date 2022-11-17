  • BIST 4.507,24
  • Altın 1053.271
  • Dolar 18.606
  • Euro 19.2822
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Ziyamet-Kumyalı anayolunda kaza! 3 Yaralı

» »
Ziyamet  - Kumyalı yolunda bu akşam, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Ziyamet-Kumyalı anayolunda kaza! 3 Yaralı

Ziyamet  - Kumyalı yolunda bu akşam, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre kaza, saat 18:00 sıralarında meydana geldi.

Mohammad Ali Erfani (E-37), yönetimindeki ZUE 914 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Emine Türkan (K-28) yönetimindeki EL 271 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan EL 271 plakalı araç sürücüsü Emine Türkan ile ZUE 914 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mostafa Erfani (E-33) ve Mohammad Hossein Erfani (E-41) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

 Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Türkiye'ye girişi yasaklanan Başaran Düzgün'e destek açıkladı17 Kasım 2022 Perşembe 17:29
  • Dikkat! Atış Tatbikatı Yapılacak17 Kasım 2022 Perşembe 16:59
  • İki Araç Birbirine Girdi17 Kasım 2022 Perşembe 16:52
  • Oğuz, seracıları ziyaret etti17 Kasım 2022 Perşembe 16:44
  • “Hep beraber açtığımız şehrin bembeyaz sayfasını her gün aşk, güven ve sorumlulukla doldurmaya devam ediyoruz”17 Kasım 2022 Perşembe 16:35
  • Oğuz Maraş bölgesinde bulunan seracıları ziyaret etti17 Kasım 2022 Perşembe 16:31
  • HP: Meclis’teki muhalefet bütünen etkisiz eleman konumuna sokuldu17 Kasım 2022 Perşembe 16:28
  • Töre, Torbalı Belediye Başkanı Tekin ve Torbalılı Gaziler ile Şehit Yakınlarını Kabul Etti17 Kasım 2022 Perşembe 16:10
  • Tatar, Jenca ile Görüştü17 Kasım 2022 Perşembe 15:53
  • Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi17 Kasım 2022 Perşembe 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti