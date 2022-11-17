Ziyamet-Kumyalı anayolunda kaza! 3 Yaralı

Ziyamet - Kumyalı yolunda bu akşam, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ziyamet - Kumyalı yolunda bu akşam, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre kaza, saat 18:00 sıralarında meydana geldi.

Mohammad Ali Erfani (E-37), yönetimindeki ZUE 914 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Emine Türkan (K-28) yönetimindeki EL 271 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan EL 271 plakalı araç sürücüsü Emine Türkan ile ZUE 914 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mostafa Erfani (E-33) ve Mohammad Hossein Erfani (E-41) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.