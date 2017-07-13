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Ziyamet'te bir acayip patlama: 1 kişi yaralandı

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Ziyamet'te bir acayip patlama: 1 kişi yaralandı
Ziyamet köyünde yaşanan olayda, ramazanda patlatılan gök bombasını kendi bahçesinde patlatan 41 yaşındaki şahıs sağ elinden ciddi şekilde yaralandı.

Ziyamet sakini 41 yaşındaki C.M. kendisine Ramazan ayında iftar vaktinin geldiğini belirtmesi için verilen fakat kusurlu olduğu için kullanmadığı ramazan topunu (gök bombası) geçtiğimiz gün 17.00 sıralarında yakmaya çalıştı.

Yanmakta olan çay semaverinin içine barutunu döktüğü esnada barutun ateş alması sonucu meydana gelen patlamada sağ elinden ciddi şekilde yaralandı.

41 yaşındaki C.M. isim kısaltmalı şahıs hakkında polis tarafınca yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı olayı şu şekilde duyurdu:

12.07.2017 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Ziyamet’de, C.M.(E-41), ikametgahının avlusu içerisinde, yetkili makam tarafından izinli olarak Ramazan ayı süresince iftar vakitlerinde patlatması için kendisine verilen ve kusurlu olduğu için daha önceden patlamayan, bir adet ramazan topunu (gök bombası)  ilgili yere iade etmeyip kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup, yanmakta olan çay semaverinin içine barutunu döktüğü esnada barutun ateş alması sonucu meydana gelen patlamada neticesinde sağ elinden ciddi şekilde yaralanmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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