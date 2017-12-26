Ziyamet'te UBP'ye ilginç protesto!

Köyün çukurlarla dolu yollarını UBP'nin broşürleriyle doldurmaya çalıştılar ancak çukurları kapatmaya yetmedi.
Bir vatandaş, "Bugün oraya gömdüğüm broşürler yarın sizin sandığa gömülüşünüzün fragmanıdır" dedi.
Köyün çukurlarla dolu yollarını UBP'nin broşürleriyle doldurmaya çalıştılar ancak çukurları kapatmaya yetmedi.
Bir vatandaş, "Bugün oraya gömdüğüm broşürler yarın sizin sandığa gömülüşünüzün fragmanıdır" dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.