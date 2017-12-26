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Ziyamet'te UBP'ye ilginç protesto!

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Ziyamet'te UBP'ye ilginç protesto!
Ziyamet'te bazı vatandaşlar köye 5 yıldır uğramayan ama seçim zamanı oy dilenmeye gelen UBP'lileri ilginç bir yöntemle protesto ettiler.

Köyün çukurlarla dolu yollarını UBP'nin broşürleriyle doldurmaya çalıştılar ancak çukurları kapatmaya yetmedi. 

Bir vatandaş, "Bugün oraya gömdüğüm broşürler yarın sizin sandığa gömülüşünüzün fragmanıdır" dedi.

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