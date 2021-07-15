Ziyaretlerle ilgili bayram için üç öneri!

Türkiye Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, yeni pik uyarısı yaparken, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Seçil Özkan, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde, ziyaretlerin azaltılmasına, beraber yemek yenmesi durumunda farklı hanelerin farklı masalarda oturmasına dikkat etmek gerektiğini söyledi.

Profesör şöyle devam etti: “Bayramda mutlaka dikkat etmeyi öneriyorum. Benim tavsiyem ziyaretleri az tutalım. Aynı haneden olan kişiler aynı masada yemek yemeli. Yine ziyaretleri yakın akrabalarımızla sınırlı kalmasını öneriyorum. Kapalı ev ortamında herkes aynı anda maskesini çıkarmamalı.”

‘Korunmaya devam edelim’

Bilim kurulu üyesi, kurallara uyulmaması ve aşı yaptırılmaması nedeniyle, mutasyona uğrayan virüsün yeni bir pik yaşatabileceğini belirterek, “Hiçbir şey kesin değil. En büyük tavsiyem, korunmaya devam edelim” dedi.

Profesör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maske yasağı devam ediyor, bence kalkmamalı. Açık havadaysak kişilerle aramızda 2 metre varsa ve çok kalabalık değilse etrafımız maskemizi çıkarabiliriz. Parkta yürüyüş ve koşu yaparken maske kullanmak çok zor. Kendimizi ve çevremizdekileri mutlaka korumamız gerekiyor. Otelde tatili geçiriyorsak kapalı mekana girdiğimiz an mutlaka maskemiz olması gerek. Otelde otururken de ailemizden olmayan kişilerle bu mesafe ve maskeye dikkat etmek gerekiyor. Plajda sık aralıklarla oturmuyorsanız maskeyi çıkarabilirsiniz. Denize girerken de kalabalık ortamlardan uzak durarak yüzmek lazım. Otobüsle seyahatlerde zor ama maskeler çıkarılmamalı. Vatandaşlar bir şey yerken açık havada yemelerini öneriyorum. Seyahat sonrası lütfen sarılmayalım.”