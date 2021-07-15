  • BIST 1.367,250
  • Altın 503,90
  • Dolar 8,5500
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Ziyaretlerle ilgili bayram için üç öneri!

»
Türkiye Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, yeni pik uyarısı yaparken, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
Ziyaretlerle ilgili bayram için üç öneri!

Türkiye Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, yeni pik uyarısı yaparken, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Seçil Özkan, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde, ziyaretlerin azaltılmasına, beraber yemek yenmesi durumunda farklı hanelerin farklı masalarda oturmasına dikkat etmek gerektiğini söyledi.

Profesör şöyle devam etti: “Bayramda mutlaka dikkat etmeyi öneriyorum. Benim tavsiyem ziyaretleri az tutalım. Aynı haneden olan kişiler aynı masada yemek yemeli. Yine ziyaretleri yakın akrabalarımızla sınırlı kalmasını öneriyorum. Kapalı ev ortamında herkes aynı anda maskesini çıkarmamalı.”

‘Korunmaya devam edelim’

Bilim kurulu üyesi, kurallara uyulmaması ve aşı yaptırılmaması nedeniyle, mutasyona uğrayan virüsün yeni bir pik yaşatabileceğini belirterek, “Hiçbir şey kesin değil. En büyük tavsiyem, korunmaya devam edelim” dedi.

Profesör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maske yasağı devam ediyor, bence kalkmamalı. Açık havadaysak kişilerle aramızda 2 metre varsa ve çok kalabalık değilse etrafımız maskemizi çıkarabiliriz. Parkta yürüyüş ve koşu yaparken maske kullanmak çok zor. Kendimizi ve çevremizdekileri mutlaka korumamız gerekiyor. Otelde tatili geçiriyorsak kapalı mekana girdiğimiz an mutlaka maskemiz olması gerek. Otelde otururken de ailemizden olmayan kişilerle bu mesafe ve maskeye dikkat etmek gerekiyor. Plajda sık aralıklarla oturmuyorsanız maskeyi çıkarabilirsiniz. Denize girerken de kalabalık ortamlardan uzak durarak yüzmek lazım. Otobüsle seyahatlerde zor ama maskeler çıkarılmamalı. Vatandaşlar bir şey yerken açık havada yemelerini öneriyorum. Seyahat sonrası lütfen sarılmayalım.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar Mersin’de Düzenlenen Törene Katıldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:16
  • Günlerdir süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar13 Temmuz 2021 Salı 19:42
  • Anket: Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi parti yüzde kaç oy alır?13 Temmuz 2021 Salı 15:49
  • Taliban’dan Türkiye açıklaması: İşgal sayarız, kararı geri almaya şiddetle çağırıyoruz13 Temmuz 2021 Salı 12:46
  • MetroPOLL araştırması: MHP seçmeninde Soylu’nun popülaritesi azaldı13 Temmuz 2021 Salı 12:29
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarsus’ta, muharip Kıbrıs gazileriyle buluştu13 Temmuz 2021 Salı 12:10
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana’ya gitti13 Temmuz 2021 Salı 09:46
  • Yunanistan’a giden Galatasaray, PCR testinin kabul edilmemesi üzerine geri dönüyor12 Temmuz 2021 Pazartesi 22:47
  • Türkiye'de Bayram tatili 9 gün! KKTC'de ne olacak?12 Temmuz 2021 Pazartesi 22:21
  • Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti