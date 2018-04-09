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Ziynet Sali’den ilk Londra Konseri

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Türkçe ve Yunanca şarkıları ile dinleyenlerinin kalbinde özel bir yere sahip olan Ziynet Sali, çocukluğunu geçirdiği İngiltere’de ilk kez konser vermeye hazırlanıyor.
Ziynet Sali’den ilk Londra Konseri

Kıbrıslı sevilen şarkıcı 6 Mayıs Pazar günü Londra’daki 02 Forum Kentish Town’da dinleyenleriyle bu özel gecede bir araya gelecek. Kendi şarkılarının yanı sıra, repertuvarına yeni şarkılar da ekleyeceğini açıklayan Sali, konser boyunca çeşitli sürprizleri olacağının da müjdesini verdi.

İngiltere’de ilk kez konser verecek olmanın heyecanını yaşayan Sali, Londralı sevenlerine bir mesaj göndermeyi de ihmal etmedi.Sali mesajında “En güzel şarkılarımla 6 Mayıs Pazar günü O2 Forum Kentish Town’da olacağım. Ben çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı sizinle de paylaşmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Salon: O2 Forum Kentish Town
Adres: 9-17 Highgate Road, Kentish Town, NW5 1JY, London
Kapı Açılış: 18:30 - Başlangıç: 20:00
Ayrıntılı bilgi için: 0207 686 8686, info@londrali.com

Ziynet Sali Hakkında

1975 yılında Kıbrıs’ın Girne şehrinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte gittiği İngiltere’nin Manchester şehrinde hayatının ilk yıllarını geçirdi. 6 yaşında yeniden Kıbrıs’a dönerek eğitimini burada tamamladı. Lise eğitimi sırasında Kıbrıs Türk Federe Devleti Kültür Bakanlığı Klasik Türk müziği korosunda görev aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı bölümündeki eğitimini dördüncülük unvanı ile tamamladı.
2001 yılında ilk albümü Ba-Ba ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Sali, yıllar içinde Türkçe şarkılardaki başarısını Yunanca ve İngilizce şarkılarda da göstermeyi başardı. 
2017 yılında çıkardığı İngilizce şarkısı ‘Magic’in elde ettiği başarının ardından 5 şarkılık yeni bir İngilizce albüm hazırlığında olan Sali, pop müziğin güçlü isimleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Albümleri

Ba-Ba (2001)
Amman Kuzum (2004)
Mor Yıllar (2006)
Herkes Evine (2008)
Rüya (2009)
Bizde Böyle (2009)
Bize Yeter (2010)
Sonsuz Ol (2012)
Remix (2012)
Gelemiyorum Yanın (2013)
Bugün Adım Leyla (2014)
No 6 (2015)
Çikolata (2017)
Magic (2017)

LONDRALI Hakkında

LONDRALI,2012 yılının eylül ayından beri Londra merkezli olarak çalışmalarını sürdüren bir medya ve organizasyon şirketidir. Türkiye’nin önemli sanatçılarının Londra konserlerinin organizatörlüğünü üstlenmekte olan şirket, aynı zamanda;
•    Britanya’nın en çok takip edilen web sitesi LONDRALI.COM, 
•    Londra’nın nabzını tutan aylık yaşam dergisi LONDRALI MAGAZIN,
•    Londra ve çevresinde Türkçe hizmet veren işletmeleri kullanıcılara sunan MAVİ SAYFALAR firma rehberi, 
•    Evlenmek  üzere olan çiftler için rehber niteliğinde hazırlanan yıllık dergisi LONDRALI WEDDING ile de hizmetlerine devam etmektedir.

02 Forum Kentish Town Hakkında

1500 kişilik izleyici kapasitesi ile O2 Forum Kentish Town, İngiltere’nin başkenti Londra'nın en büyük canlı eğlence mekânlarından biridir. Dünyanın pek çok yerinden gelen önemli müzisyenlerin canlı performanslarına ev sahipliği yapmakta olan mekânda; bugüne kadar Jack White, Rihanna, KISS ve Justin Timberlake gibi pek çok isim sahne almıştır.

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