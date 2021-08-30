  • BIST 1.458,230
  • Altın 488,52
  • Dolar 8,3600
  • Euro 9,8300
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail’de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

Zizek, Taliban'ın kadın politikasını mercek altına aldı

» »
Zizek, "Taliban'ın 'politik doğruculuk' ile ortak bir yanı olabilir mi? Şaşırtıcı bir şekilde var..." başlıklı makalesinde, Taliban'ın kamusal alan ve iş yerlerinde kadınlara yönelik tutumunu aniden değiştirdiğini savundu. 
Zizek, Taliban'ın kadın politikasını mercek altına aldı

Zizek, "Taliban'ın 'politik doğruculuk' ile ortak bir yanı olabilir mi? Şaşırtıcı bir şekilde var..." başlıklı makalesinde, Taliban'ın kamusal alan ve iş yerlerinde kadınlara yönelik tutumunu aniden değiştirdiğini savundu. 

Zizek ayrıca, Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'in, "Çalışan kadınlar güvenlikleri için evde kalmalı" şeklindeki sözlerini de eleştirdi. Sloven sosyolog makalesinde buna ilişkin olarak, "Taliban'ın uluslararası toplumu, kadınlara karşı geçmiş dönemde olduğundan daha hoşgörülü olacağına ikna etmeye yönelik çabalarını baltaladı" ifadelerine yer verdi.

Zizek'e göre, "Bu açıklamaya yönelik öngörülebilir Batı tepkisi, Taliban'ın kadınların eğitim ve çalışma haklarına saygı duyulacağına dair verdiği güvencenin ne denli ikiyüzlü olduğu ve artık gerçek yüzlerinin ortaya çıktığı şeklinde, ancak gerçek bundan daha karmaşık. Taliban'ın pozisyonundaki değişimi anlamak için ikiyüzlülük suçlamalarına ihtiyaç yok..."

ERKEK, KADIN KARŞISINDA SAVUNMASIZ MI?

Zizek makalesinin devamında, Avustralya'nın en kıdemli Müslüman din adamı Şeyh Taj Aldin al-Hilali'nin, başörtüsü takmayan kadınları çiğ etle karşılaştırdığı sözlerine yer verdi. Hilali, "Eğer üstü açık bir parça eti sokağa bırakırsanız... ve kediler de gelip onu yerse... bu kimin suçu? Kedilerin mi yoksa üstü açık etin mi?" demişti.

Zizek'e göre, oldukça tepki çeken bu sözlerin altında, "Erkeklerin kadınlar karşısında tamamen çaresiz olduğu, kadınlara yönelik hislerine karşı koyamadıkları, cinsel açlıklarının kölesi oldukları" gibi bir sonuç ortaya çıkıyor.

Batı'da ise kadın ve erkek arasındaki ilişki, erkeklerin kendi cinsel davranışlarını yönetme kaabiliyetinden tamamen yoksun oldukları bu varsayıma karşıt olarak, "Cinsel kısıtlamaya muktedir oldukları, cinsel dürtülerinin kör köleleri olmadıkları öncülüne dayanıyor."

ERKEK, KADINI NEYDEN KORUYOR?

Zizek sözlerini şöyle noktalıyor:

"İslam, en azından köktenci versiyonunda kadınları koruma fikrine takıntılı. Ancak onları neyden korumak istiyor? Saldırgan erkeklerden mi? Bu kamusal gerekçenin altındaki gizli gerçeği keşfetmek oldukça kolay... Erkeklerden değil, 'kadının cinsel olarak kötü muameleye maruz kaldığında zevk almasından' koruyor. Kadınları koruma ve kontrol etme arzusunun altında bu korku ve erkeklerin ahlaki soğukkanlılığına duyulan derin güvensizliğin bir karışımı yatıyor..."

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macron, 'Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere Irak'a geldi28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:31
  • Taliban, kadın sağlık çalışanlarını işlerine dönmeye çağırdı28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:33
  • Beyaz Saray’dan Taliban’la ilgili itiraf gibi açıklama28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:27
  • Tam başarısızlık: Batı, radikallere karşı savaşı kaybetti mi?28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:01
  • Kabil’de tahliye uçuşları yeniden başladı27 Ağustos 2021 Cuma 13:28
  • Afganistan krizi harekete geçirdi: Rusya’dan ortak tatbikat hamlesi27 Ağustos 2021 Cuma 13:23
  • ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Bennett ilk kez bir araya geliyor27 Ağustos 2021 Cuma 13:16
  • Afganistan’da tahliyeler bitiyor… Avrupa sona yaklaştı27 Ağustos 2021 Cuma 12:56
  • Biden’dan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Affetmeyeceğiz, bedelini ödeteceğiz27 Ağustos 2021 Cuma 10:41
  • Afganistan’da son durum: Saldırılarda bilanço ağırlaşıyor… Ölü sayısı 90’a yükseldi27 Ağustos 2021 Cuma 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti