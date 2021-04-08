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Zlatan Ibrahimovic, film yıldızı oluyor

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Lebron James'in Space Jam 2 filminde başrol oynamasından sonra Zlatan Ibrahimovic de film sektörüne adım atıyor
Zlatan Ibrahimovic, film yıldızı oluyor

Milan'ın 39 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, bir sinema filminde oyuncu olarak yer alacak. İsveçli futbolcu, Asterix ve Obelix: İpek Yolu filminde "Antivirüs" karakterini canlandıracak.

Lebron James'in Space Jam 2 filminde başrol oynamasından sonra Zlatan Ibrahimovic de film sektörüne adım atıyor.

İsveçli yıldız, Asterix ve Obelix: İpek Yolu filminde Antivirüs karakterini canlandıracak. 39 yaşındaki oyuncu kişisel hesabından yaptığı paylaşımla yeni projesini kamuya duyurdu.

Film gelecek yıl vizyona girecek.

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