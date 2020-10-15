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ZMO Dünya Gıda Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

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Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Erkut Uluçam, Dünya Gıda Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
ZMO Dünya Gıda Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Erkut Uluçam, Dünya Gıda Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluçam mesajında covid-19 salgını ile karşı karşıya olunan bu günlerde, yerel tarımsal ürünlerin ve buna bağlı gıda üretiminin öneminin her geçen gün arttığına işaret etti.

“Son bir yılda TL’nin döviz karşısında yüzde 40 değer kaybı nedeni ile kendi üretimimiz olmayan gıda ürünlerinin yurt dışından tedarikinin büyük çoğunluğunun döviz üzerinden olması nedeni ile yerel üretimin ve yerel tüketimin önemi her geçen gün artmaktadır” diyen Uluçam şöyle devam etti:

“Bu önem yanında gıda denetimlerinin yapılmasının gerekliliği, sağlıklı gıdaya ulaşmada en önemli unsurdur.

Bu bağlamda FAO bu sene 75’inci yılı kutlanan dünya gıda gününde ‘Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim. Eylemlerimiz Geleceğimizdir’ temasıyla,  hem bu krizden kurtulmamız hem de daha iyiyi inşa etmemiz için hayati öneme sahip olan daha dirençli ve sağlam tarım-gıda sistemleri ve küresel dayanışma için çağrı yapmaktadır”

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