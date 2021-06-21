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ZMO:  Hal Yasa Tasarısı’nın mevcut şekliyle geçmesi “kaosa” neden olacak

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 Ziraat Mühendisleri Odası,  Hal Yasa Tasarısı’nın mevcut şekliyle geçmesi halinde gıda güvenliğinde “iyileştirme” yapmayacağı gibi, üretici ve tüketici aleyhinde “kaosa” neden olacağını savundu. 
ZMO:  Hal Yasa Tasarısı’nın mevcut şekliyle geçmesi “kaosa” neden olacak

 Ziraat Mühendisleri Odası,  Hal Yasa Tasarısı’nın mevcut şekliyle geçmesi halinde gıda güvenliğinde “iyileştirme” yapmayacağı gibi, üretici ve tüketici aleyhinde “kaosa” neden olacağını savundu. 


Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam konuyla ilgili açıklamasında, Hal Yasa Tasarısı'nın oylanacak şekliyle geçmesi durumunda “mevcut durumun iyileşmesinden çok üretici ve tüketici aleyhinde kaosa neden olacağını” ileri sürdü.


Uluçam, Meclis’te komitede görüşülmeye başlayan Hal Yasa Tasarısı’nın “sadece kamudaki ilgili daire temsilcilerinin toplantıya çağrılarak revize edilmesinin akılda soru işaretleri” yarattığına işaret ederek, şunları kaydetti:


“Bilirkişiler tarafından incelendiğinde, birçok noktada gerek ülkedeki mevcut yapı, gerekse yasa içerisinde açıklığa kavuşturulamayan birçok noktanın olması göz önünde bulundurulduğunda, yasanın rafta kalacağı görüşündeyiz. Komitede görüşülmeye başlanan ‘Hal Yasa Tasarısı’ paydaşlar (üretici örgütleri, ilgili odalar) olmadan sadece kamudaki ilgili daire temsilcilerinin toplantılara çağrılarak revize edilmesi akıllara soru işaretleri getirmekte”
Erkut Uluçam, yasa tasarısının Eylül 2020’ye kadar üretici örgütler ve tüccarlar tarafından ortak paydalarda uzlaşılarak belli noktaya getirildiğine işaret ederek, “Ancak yeni komitenin bu uzlaşılan noktaları bile tüccar lehine değiştirmek istediği aşikar ortadadır” dedi.


Uluçam, birçok sorunla uğraşmakta olan ülke tarımsal üretiminin bu yasayla “daha da kötüye gideceğini” savunarak, “Özellikle tarladan sofraya kadar geçen süreçte pastadan pay alan kesimlerin payını adil bir şekilde alamayacağı, yine üreticiyle tüketicinin mağduriyetinin devam edeceği açıktır” şeklinde konuştu.


Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Uluçam, açıklamasında, söz konusu yasanın mevcut haliyle geçmesi halinde ‘Gıda Güvenliği’ konusunu iyileştiremediği gibi, paydaşların adil kazanç elde etmelerini sağlamayacağı ve tarımsal üretimde tüccar-market hegemonyasının devam etmesi sonucunu doğurmasın kaçınılmaz olacağını savundu.
 

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