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ZMO'dan Naranciye Üreticilerine çağrı

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Ziraat Mühendisleri Odası, narenciye üreticilerine “geçen yıla göre ürünlerini en az yüzde 33’lük bir değer artışına göre pazarlamaları” çağrısında bulundu. 
ZMO'dan Naranciye Üreticilerine çağrı

Oda başkanı Erkut Uluçam yazılı açıklamasında, seyrek meyve nedeni ile bu yıl meyve kalitesinde artış olacağına işaret ederek, ülkeden ihraç edilen narenciye ürünlerinin özellikle Rusya ve Ukrayna pazarına dolar üzerinden satılması ve doların Türk lirası karşısında geçen seneye göre yüzde 33’lük bir değer kazanmasının narenciye tüccarlarının bu sektördeki kazancını artıracağıan işaret etti. 

Bunun göstergesinin ise bu yıl hasat sezonuna başlamadan birçok narenciye tüccarının erkenden KKTC’ye gelerek, bahçe kapatmaya başlaması olduğunu ifade eden Uluçam, dünyanın önde gelen meyve ve sebze piyasası ile ilgi yayın yapan “Fructidor” dergisinin raporuna göre Türkiye 2019 ve 2020 yılları, ocak-haziran ayları arasında gerçekleşen narenciye ihracatının dolar bazında 2019 yılına göre 2020 yılında yüzde 30’luk bir parasal değer artışı sağladığını kaydetti. 

Uluçam, şöyle devam etti:

“2019 yılı 252 milyon dolar ve 586 bin ton narenciye, 2020 yılı 326 milyon dolar
ve 635 bin ton, 2019 430 dolar/ton, 2020 513 dolar/ton. İhraç edilen narenciye miktarında ise
% 8lik bir tonaj artışı olmasına rağmen % 30 luk parasal değer artışı, hem de bu artışın dolar
üzerinde olması koronavirüs bakterisine karşı, narenciye ürünlerinin bağışıklık sistemini
güçlendirdiği nedeni ile bu yıl da narenciye ürünlerine olan talebin daha da artacağının en büyük göstergesidir.

 KKTC ‘de bu yıl beklenen narenciye rekoltesine bakacak olursak, 2020 Mayıs ayında
yaşanan aşırı sıcaklar meyve dökümüne neden olmuştur. Bu nedenle de geçen yıl gerçekleşen
narenciye rekoltesinden % 20 daha düşük bir rekolte olacağı kesindir. 

Üreticilerimize çağrımız geçen yıla göre ürünlerini en az % 33 lük bir değer artışına göre pazarlamasıdır. Tüm üreticilere bol kazançlı bir yıl dileklerimiz ile üretim varsa
biz ziraat mühendisleri var oluruz.”

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